Представители Американских штатов на СОР29: Продолжим борьбу с изменением климата

Региональные усилия по борьбе с изменением климата не остановятся, несмотря на возможные изменения в федеральной политике после недавних выборов в США.

Региональные усилия по борьбе с изменением климата не остановятся, несмотря на возможные изменения в федеральной политике после недавних выборов в США.

Как сообщает Report, об этом заявили представители коалиции America Is All In в ходе пресс-конференции “Действия по борьбе с изменением климата со стороны штатов и городов США” на СОР29 в Баку.

В своем выступлении губернатор штата Вашингтон Джей Инсли подчеркнул, что климатический альянс США, включающий 24 штата, представляет 60% экономики страны и намерен продолжить внедрение чистой энергетики. Он подчеркнул, что федеральные выборы не помешают штатам развивать инициативы в области чистой энергии, такие как внедрение электромобилей и повышение стандартов энергоэффективности.

"Наши законы по ограничению выбросов и инвестициям останутся в силе, независимо от изменений на федеральном уровне. Дональд Трамп не сможет отменить наши достижения", — заявил Инсли.

Секретарь по охране окружающей среды Калифорнии Яна Гарсия отметила, что ее штат продемонстрировал, что можно одновременно снижать выбросы и достигать роста экономики. В своем выступлении Гарсия подчеркнула важность альянсов, таких как климатический альянс США и коалиция Under 2, которые объединяют субнациональные правительства, приверженные достижению нулевых выбросов к 2050 году. Она заявила, что Калифорния будет продолжать лидерство в климатической политике, независимо от политических изменений на федеральном уровне.

"Наши достижения показывают миру, что сокращение выбросов возможно без ущерба для экономики. Мы будем продолжать эти усилия и дальше подтягивать национальные правительства к более амбициозным целям", - сказала Гарсия.

Секретарь по охране окружающей среды Мэриленда Серена МакЭлвейн отметила, что ее штат стремится к 100% чистой энергии к 2035 году и планирует сократить выбросы парниковых газов на 60% к 2031 году. Она подчеркнула, что изменения климата уже оказывают влияние на штаты, такие как повышение уровня моря и увеличение рисков для здоровья.

В завершение встречи Инсли обратился к международным партнерам с призывом действовать активно и не останавливаться на достигнутом, подчеркнув важность совместных усилий. Он отметил, что США уже являются ведущим мировым производителем кремниевых анодных батарей и подчеркнул значимость дальнейшего развития сотрудничества.

"Изменение климата - это угроза, с которой невозможно спрятаться. Нам необходимо объединить усилия и продолжать бороться с этим вызовом", - подытожил губернатор Инсли.

Коалиция America’s All In призвана показать приверженность климатической политике на уровне штатов, несмотря на неопределенность на федеральном уровне.