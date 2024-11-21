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Представитель WMO: В прошлом году в мире был зафиксирован рекордный уровень засухи

Представитель WMO: В прошлом году в мире был зафиксирован рекордный уровень засухи В прошлом году в мире был зафиксирован рекордный уровень засухи, запасы воды сокращаются стремительно.
COP29
21 ноября 2024 г. 10:33
Представитель WMO: В прошлом году в мире был зафиксирован рекордный уровень засухи

В прошлом году в мире был зафиксирован рекордный уровень засухи, запасы воды сокращаются стремительно.

Как сообщает Report, об этом сказал руководитель программы по гидрологии, воде и криосфере Всемирной метеорологической организации (WMO) Стефан Ахленбрук на мероприятии "Вода для климата: интеграция водных вопросов в NDCs и NAPs" в рамках COP29.

"За последние 15 месяцев мы практически ежемесячно били температурные рекорды. На планете никогда не было так жарко, как сейчас, что способствует обмелению рек. Мы также наблюдали рекордные температуры в океанах. Высокие температуры в океанах и атмосфере привели к более экстремальным осадкам. В результате мы пережили год, характеризующийся очень сильными наводнениями", - сказал он.

Ахленбрук добавил, что климатический кризис приводит в том числе к сокращению запасов грунтовых вод и таянию ледников, и процесс развивается быстрее, чем ожидалось.

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Версия на английском языке World faced unprecedented drought last year, WMO warns
Версия на азербайджанском языке WMO rəsmisi: "Dünya heç vaxt ötənilki kimi quraqlıq keçirməyib"

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