Представитель WMO: В прошлом году в мире был зафиксирован рекордный уровень засухи

В прошлом году в мире был зафиксирован рекордный уровень засухи, запасы воды сокращаются стремительно.

В прошлом году в мире был зафиксирован рекордный уровень засухи, запасы воды сокращаются стремительно.

Как сообщает Report, об этом сказал руководитель программы по гидрологии, воде и криосфере Всемирной метеорологической организации (WMO) Стефан Ахленбрук на мероприятии "Вода для климата: интеграция водных вопросов в NDCs и NAPs" в рамках COP29.

"За последние 15 месяцев мы практически ежемесячно били температурные рекорды. На планете никогда не было так жарко, как сейчас, что способствует обмелению рек. Мы также наблюдали рекордные температуры в океанах. Высокие температуры в океанах и атмосфере привели к более экстремальным осадкам. В результате мы пережили год, характеризующийся очень сильными наводнениями", - сказал он.

Ахленбрук добавил, что климатический кризис приводит в том числе к сокращению запасов грунтовых вод и таянию ледников, и процесс развивается быстрее, чем ожидалось.