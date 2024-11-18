Представитель ВТамО: Упрощение устойчивой торговли требует инновационных подходов

Упрощение устойчивой торговли требуют новых решений и инновационных подходов.

Упрощение устойчивой торговли требуют новых решений и инновационных подходов.

Как сообщает Report, об этом сказала временный директор по тарифным и торговым вопросам Всемирной таможенной организации (ВТамО) Гаэль Груби на мероприятии "Зеленая таможня: развитие устойчивой торговли через инновации и стандарты" в рамках COP29.

Она подчеркнула важность работы по предотвращению незаконной торговли и предварительного информированного согласия по отходам.

"Совершенствование существующих методов важно, однако этого недостаточно. Если мы продолжим повторять те же подходы, мы не сможем достичь реального прогресса. Нужны новые решения и инновационные подходы, открытые для инноваций", - сказала она.

По словам Груби, в настоящее время во ВТамО действует рабочая группа по совершенствованию гармонизированной системы, одной из основных целей которой является повысить привлекательность экологически чистых товаров в системе классификации.