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Представитель ВТамО: Упрощение устойчивой торговли требует инновационных подходов

Представитель ВТамО: Упрощение устойчивой торговли требует инновационных подходов Упрощение устойчивой торговли требуют новых решений и инновационных подходов.
COP29
18 ноября 2024 г. 12:25
Представитель ВТамО: Упрощение устойчивой торговли требует инновационных подходов

Упрощение устойчивой торговли требуют новых решений и инновационных подходов.

Как сообщает Report, об этом сказала временный директор по тарифным и торговым вопросам Всемирной таможенной организации (ВТамО) Гаэль Груби на мероприятии "Зеленая таможня: развитие устойчивой торговли через инновации и стандарты" в рамках COP29.

Она подчеркнула важность работы по предотвращению незаконной торговли и предварительного информированного согласия по отходам.

"Совершенствование существующих методов важно, однако этого недостаточно. Если мы продолжим повторять те же подходы, мы не сможем достичь реального прогресса. Нужны новые решения и инновационные подходы, открытые для инноваций", - сказала она.

По словам Груби, в настоящее время во ВТамО действует рабочая группа по совершенствованию гармонизированной системы, одной из основных целей которой является повысить привлекательность экологически чистых товаров в системе классификации.

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Версия на английском языке WCO official: New solutions are required to facilitate sustainable trade
Версия на азербайджанском языке ÜGT rəsmisi: “Davamlı ticarətin asanlaşdırılması üçün yeni həllər tələb olunur”

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