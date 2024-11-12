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Представитель ВОЗ: Верю, что обсуждения на COP29 принесут положительный результат

Представитель ВОЗ: Верю, что обсуждения на COP29 принесут положительный результат 15:12
COP29
12 ноября 2024 г. 15:44
Представитель ВОЗ: Верю, что обсуждения на COP29 принесут положительный результат

Азербайджан за короткий период осуществляет подготовку на высоком уровне к COP29, это заслуживает похвалы.

Данное мнение выразила Report представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане Ханде Харманджи.

Она подчеркнула, что вопросы здоровье всегда должны быть на первом месте:

"Климатический кризис на самом деле является кризисом здравоохранения, так как все климатические изменения в конечном итоге влияют на здоровье человека. Появляются новые виды болезней. Ежегодно сотни тысяч людей умирают из-за изменения климата. В этом году мир пережил беспрецедентную жару. Верю, что обсуждения в рамках COP29 принесут положительный результат".

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Версия на азербайджанском языке ÜST rəsmisi: Azərbaycanın qısa müddətdə COP29-a yüksək səviyyədə hazırlığı təqdirəlayiqdir

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