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Представитель ВОЗ при ЕС выразила благодарность Азербайджану

Представитель ВОЗ при ЕС выразила благодарность Азербайджану Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) при ЕС Оксана Доменти выразила благодарность Азербайджану и представительству Программы развития ООН (ПРООН) в ЕС.
COP29
11 июля 2024 г. 02:08
Представитель ВОЗ при ЕС выразила благодарность Азербайджану

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) при ЕС Оксана Доменти выразила благодарность Азербайджану и представительству Программы развития ООН (ПРООН) в ЕС.

Как передает Report, об этом Доменти написала на своей странице в соцсети Х.

"Выражаем благодарность послу Азербайджана [в Бельгии и Люксембурге] Вагифу Садыгову и представительству Программы развития ООН в ЕС за организацию этого важного мероприятия в Брюсселе и за возможность поделиться перспективами в сфере климата и здравоохранения", - говорится в публикации.

Напомним, что 10 июля в Брюсселе прошла конференция "Расширение возможностей для климатических действий через амбиции, реализацию и инклюзивность", организованная посольством Азербайджана в Бельгии совместно с представительством Программы развития ООН в ЕС.

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