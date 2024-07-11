Представитель ВОЗ при ЕС выразила благодарность Азербайджану

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) при ЕС Оксана Доменти выразила благодарность Азербайджану и представительству Программы развития ООН (ПРООН) в ЕС.

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) при ЕС Оксана Доменти выразила благодарность Азербайджану и представительству Программы развития ООН (ПРООН) в ЕС.

Как передает Report , об этом Доменти написала на своей странице в соцсети Х.

"Выражаем благодарность послу Азербайджана [в Бельгии и Люксембурге] Вагифу Садыгову и представительству Программы развития ООН в ЕС за организацию этого важного мероприятия в Брюсселе и за возможность поделиться перспективами в сфере климата и здравоохранения", - говорится в публикации.

Напомним, что 10 июля в Брюсселе прошла конференция "Расширение возможностей для климатических действий через амбиции, реализацию и инклюзивность", организованная посольством Азербайджана в Бельгии совместно с представительством Программы развития ООН в ЕС.