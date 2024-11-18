Представитель ВОЗ: До 2050 года прогнозируется рост случаев смерти на 250 тыс. в год из-за изменения климата

ВОЗ прогнозирует рост случаев смерти примерно на 250 000 в год в период до 2050 года в результате роста заболеваний на фоне изменения климата.

ВОЗ прогнозирует рост случаев смерти примерно на 250 000 в год в период до 2050 года в результате роста заболеваний на фоне изменения климата.

Как передает Report, об этом заявила помощник Генерального директора и руководитель Управления по вопросам всеобщего охвата услугами здравоохранения и повышения показателей здоровья населения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Айлан Ли.

По ее словам, ситуация станет еще хуже, если мировое сообщество продолжит вести привычный образ жизни, не предпринимая никаких действий. "Изменение климата - одна из самых больших угроз здоровью и устойчивому развитию в наше время", - сказала она.

Ли заявила, что, согласно исследованиям, только 0.5% выделяемых фондами средств направляются на финансирование здравоохранения.

"Страны, наиболее уязвимые к воздействию климата, к сожалению, имеют меньше всего средств для финансирования климатических действий", - подчеркнула она, отметив, что институты здравоохранения развивающихся стран не могут отреагировать на вызовы в результате отсутствия финансирования.

Подводя итог, Ли высоко оценила председательство Азербайджана на СОР29, выразив надежду на активное сотрудничество международного сообщества и скорейшую реализацию климатических инициатив по устойчивости систем здравоохранения.