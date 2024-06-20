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Представитель ВОЗ: COP29 - важное событие в плане принятия глобальных решений

Представитель ВОЗ: COP29 - важное событие в плане принятия глобальных решений 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP 29) - важное событие в плане принятия глобальных решений.
COP29
20 июня 2024 г. 17:37
Представитель ВОЗ: COP29 - важное событие в плане принятия глобальных решений

29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP 29) - важное событие в плане принятия глобальных решений.

Как сообщает Report, об этом представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане Ханде Харманджи заявила, выступая на панельной дискуссии входе 29-ой встречи высокого уровня "Путь к COP29: Устойчивое и прочное будущее" в Баку.

По ее словам, решение вопросов климатических изменений требует очень большую ответственность.

"На данный момент мы готовимся к еще одному многостороннему процессу принятия решений - COP29. Речь идет, несомненно, об экзистенциальной проблеме - изменении климата. Но на этот раз нам некуда бежать и закрывать двери. Насколько нам известно, нет другой планеты, куда мы могли бы отправиться и начать все сначала", - отметила Харманджи.

Отметим, что 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP 29) пройдет в Баку в ноябре этого года. Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря 2023 года. В рамках мероприятия столица Азербайджана примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

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Версия на азербайджанском языке ÜST nümayəndəsi: COP29 qlobal qərarların qəbulu baxımından mühüm hadisədir
Версия на английском языке COP29 'pivotal event for global decision-making,' WHO representative says

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