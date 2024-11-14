Представитель ВБ: Страны мира не должны перекладывать климатическое финансирование исключительно на частный сектор

12:20

Страны мира не должны перекладывать климатическое финансирование исключительно на частный сектор.

Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент Всемирного банка по устойчивому развитию Юрген Фёгеле (Juergen Voegele) на мероприятии "Глобальная финансовая система: Расширение финансирования климатических действий" на "полях" COP29 в Баку.

Он подчеркнул, что для достижения климатических целей необходимы усилия как частного, так и государственного секторов: "Однако, мы часто наблюдаем подход, когда государственный сектор говорит: "У нас нет денег, пусть частный сектор нас поддержит". Такой подход неверен. Государственный сектор должен действовать более прагматично. В настоящее время на субсидирование деятельности, наносящей ущерб климату, страны мира ежегодно тратят 1,25 трлн долларов США. Эти средства направляются на поддержку таких отраслей, как ископаемое топливо, сельское хозяйство и рыболовство. Нам необходимо пересмотреть эти субсидии и подходить к вопросу более продуманно".