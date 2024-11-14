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Представитель ВБ: Страны мира не должны перекладывать климатическое финансирование исключительно на частный сектор

Представитель ВБ: Страны мира не должны перекладывать климатическое финансирование исключительно на частный сектор 12:20
COP29
14 ноября 2024 г. 12:52
Представитель ВБ: Страны мира не должны перекладывать климатическое финансирование исключительно на частный сектор

Страны мира не должны перекладывать климатическое финансирование исключительно на частный сектор.

Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент Всемирного банка по устойчивому развитию Юрген Фёгеле (Juergen Voegele) на мероприятии "Глобальная финансовая система: Расширение финансирования климатических действий" на "полях" COP29 в Баку.

Он подчеркнул, что для достижения климатических целей необходимы усилия как частного, так и государственного секторов: "Однако, мы часто наблюдаем подход, когда государственный сектор говорит: "У нас нет денег, пусть частный сектор нас поддержит". Такой подход неверен. Государственный сектор должен действовать более прагматично. В настоящее время на субсидирование деятельности, наносящей ущерб климату, страны мира ежегодно тратят 1,25 трлн долларов США. Эти средства направляются на поддержку таких отраслей, как ископаемое топливо, сельское хозяйство и рыболовство. Нам необходимо пересмотреть эти субсидии и подходить к вопросу более продуманно".

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Версия на английском языке WB calls on countries to avoid shifting climate financing to private sector
Версия на азербайджанском языке Dünya Bankının rəsmisi: "Dövlətlər iqlimlə bağlı maliyyəni tək özəl sektorun üzərinə atmamalıdır"

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