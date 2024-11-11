Представитель UNIDO: COP29 является важной платформой для решения проблем климата, создания устойчивой экономики

COP29 является важнейшей платформой для реализации обязательств по борьбе с изменением климата, одновременно способствуя созданию устойчивой экономики, которая формирует экологически чистые рабочие места, повышает благосостояние общества и вносит вклад в

COP29 является важнейшей платформой для реализации обязательств по борьбе с изменением климата, одновременно способствуя созданию устойчивой экономики, которая формирует экологически чистые рабочие места, повышает благосостояние общества и вносит вклад в долгосрочную стабильность.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель генерального директора и управляющий директор Директората технического сотрудничества и устойчивого промышленного развития UNIDO Цзоу Цыюн (Zou Ciyong) в понедельник в Баку на сессии высокого уровня по инновациям для борьбы с изменением климата и устойчивого развития, внутреннего развития и системных изменений в рамках COP29.

"Мы воодушевлены шагами, предпринимаемыми здесь, в Баку, и вниманием, уделяемым обеспечению финансирования борьбы с изменением климата и продвижению амбициозной программы действий председательства на COP29. UNİDO стремится внести свой вклад в реализацию инициатив в области накопления энергии, зеленой энергетики, коридоров и использования водорода путем продвижения устойчивых промышленных практик, которые согласуются с более широкой повесткой дня в области климата", - сказал он.

Он призвал все заинтересованные стороны к сотрудничеству: "С нетерпением жду ваших идей. Совместная работа во имя устойчивого будущего, несомненно, сыграет ключевую роль в достижении наших запланированных целей".