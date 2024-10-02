Представитель UNICEF: Климатические изменения оказывают значительное влияние на здоровье детей

Один миллиард детей во всем мире живут в странах с высоким риском из-за последствий изменения климата.

Один миллиард детей во всем мире живут в странах с высоким риском из-за последствий изменения климата.

Как сообщает Report, об этом представитель Детского фонда ООН (UNICEF) в Азербайджане Саджа Фаруг Абдулла заявила на мероприятии в Университете ADA в рамках Бакинской недели климатических действий.

Представитель ЮНИСЕФ заявила, что изменение климата также влияет на умственное развитие детей: "Дети могут лишиться возможности получать образование. 88% заболеваний вызваны климатическими изменениями, и от этого страдают дети в возрасте до 5 лет. Статистические данные подтверждают, что изменение климата оказывает значительное воздействие на детей".