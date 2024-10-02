О нас

Представитель UNICEF: Климатические изменения оказывают значительное влияние на здоровье детей

Представитель UNICEF: Климатические изменения оказывают значительное влияние на здоровье детей Один миллиард детей во всем мире живут в странах с высоким риском из-за последствий изменения климата.
COP29
2 октября 2024 г. 12:36
Представитель UNICEF: Климатические изменения оказывают значительное влияние на здоровье детей

Один миллиард детей во всем мире живут в странах с высоким риском из-за последствий изменения климата.

Как сообщает Report, об этом представитель Детского фонда ООН (UNICEF) в Азербайджане Саджа Фаруг Абдулла заявила на мероприятии в Университете ADA в рамках Бакинской недели климатических действий.

Представитель ЮНИСЕФ заявила, что изменение климата также влияет на умственное развитие детей: "Дети могут лишиться возможности получать образование. 88% заболеваний вызваны климатическими изменениями, и от этого страдают дети в возрасте до 5 лет. Статистические данные подтверждают, что изменение климата оказывает значительное воздействие на детей".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке UNICEF Official: Climate change has massive impact on children's health
Версия на азербайджанском языке UNICEF rəsmisi: İqlim dəyişikliyinin uşaqların sağlamlığına təsiri böyükdür

Другие новости из категории

Лейла Гасанова: Мы начинаем формировать повестку дня по изменению климата
Лейла Гасанова: Мы начинаем формировать повестку дня по изменению климата
2 октября 2024 г. 12:52
Министр: В Азербайджане горячие и сухие ветра участились в 14 раз за последние 30 лет
Министр: В Азербайджане горячие и сухие ветра участились в 14 раз за последние 30 лет
2 октября 2024 г. 12:04
Омбудсмен Азербайджана: Экологические проблемы не имеют границ
Омбудсмен Азербайджана: Экологические проблемы не имеют границ
2 октября 2024 г. 12:00
На COP29 в Баку IMEO представит обновленные данные о выбросах метана
На COP29 в Баку IMEO представит обновленные данные о выбросах метана
2 октября 2024 г. 10:54
Министр: Влияние перехода к зеленой экономике на человеческий капитал беспокоит все страны
Министр: Влияние перехода к зеленой экономике на человеческий капитал беспокоит все страны
2 октября 2024 г. 10:25
Состоялось седьмое заседание Оргкомитета по COP29
ФотоСостоялось седьмое заседание Оргкомитета по COP29
1 октября 2024 г. 19:03
Пан Ги Мун: Продовольственные проблемы ведут к далеко идущим последствиям
Пан Ги Мун: Продовольственные проблемы ведут к далеко идущим последствиям
1 октября 2024 г. 16:05
Фергюс Олд: Мировое сообщество должно обеспечить безопасное использование продовольственной системы
Фергюс Олд: Мировое сообщество должно обеспечить безопасное использование продовольственной системы
1 октября 2024 г. 16:01
Посол: Президент Финляндии посетит Азербайджан для участия в COP29
Посол: Президент Финляндии посетит Азербайджан для участия в COP29
30 сентября 2024 г. 19:39
Завершился первый день Бакинской климатической недели
ФотоЗавершился первый день Бакинской климатической недели
30 сентября 2024 г. 18:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi