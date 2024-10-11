Представитель UNICEF: Климатические изменения негативно сказываются на способности детей к обучению

Климатические изменения оказывают серьезное воздействие на детей не только с физической точки зрения, но и негативно сказываются на их способности к обучению.

Климатические изменения оказывают серьезное воздействие на детей не только с физической точки зрения, но и негативно сказываются на их способности к обучению.

Как передает Report, об этом сказала представитель Детского фонда ООН (UNICEF) в Азербайджане Саджа Фаруг Абдулла на панели в рамках второго дня Pre-COP29 в Баку.

Она отметила, что одобряет идею воспитания у детей стремления к борьбе с климатическими изменениями и их активное участие в этом процессе через образование.

По ее словам, офис UNICEF в Азербайджане активно сотрудничает с Министерством науки и образования и они совместно реализовали несколько проектов: "В октябре мы совместно проведем фестиваль. Программа STEM предоставляет детям и взрослым в восьми регионах Азербайджана возможность раскрыть и развить свои таланты в области науки, технологий, творчества и инновационных идей в сфере зеленых технологий.

Кроме того, от имени Детского фонда ООН я хотела бы поздравить Министерство науки и образования с таким дальновидным подходом к продвижению STEM в стране, а также со стремлением предоставить возможность всем студентам по-настоящему раскрыть свои таланты. Я также хочу поздравить правительство Азербайджана за готовность подписать Декларацию о детях, молодежи и климатических действиях в рамках Конференции сторон".