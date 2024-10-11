О нас

Представитель UNICEF: Климатические изменения негативно сказываются на способности детей к обучению

Представитель UNICEF: Климатические изменения негативно сказываются на способности детей к обучению Климатические изменения оказывают серьезное воздействие на детей не только с физической точки зрения, но и негативно сказываются на их способности к обучению.
COP29
11 октября 2024 г. 13:47
Представитель UNICEF: Климатические изменения негативно сказываются на способности детей к обучению

Климатические изменения оказывают серьезное воздействие на детей не только с физической точки зрения, но и негативно сказываются на их способности к обучению.

Как передает Report, об этом сказала представитель Детского фонда ООН (UNICEF) в Азербайджане Саджа Фаруг Абдулла на панели в рамках второго дня Pre-COP29 в Баку.

Она отметила, что одобряет идею воспитания у детей стремления к борьбе с климатическими изменениями и их активное участие в этом процессе через образование.

По ее словам, офис UNICEF в Азербайджане активно сотрудничает с Министерством науки и образования и они совместно реализовали несколько проектов: "В октябре мы совместно проведем фестиваль. Программа STEM предоставляет детям и взрослым в восьми регионах Азербайджана возможность раскрыть и развить свои таланты в области науки, технологий, творчества и инновационных идей в сфере зеленых технологий.

Кроме того, от имени Детского фонда ООН я хотела бы поздравить Министерство науки и образования с таким дальновидным подходом к продвижению STEM в стране, а также со стремлением предоставить возможность всем студентам по-настоящему раскрыть свои таланты. Я также хочу поздравить правительство Азербайджана за готовность подписать Декларацию о детях, молодежи и климатических действиях в рамках Конференции сторон".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке UNICEF nümayəndəsi: İqlim dəyişikliyi uşaqların öyrənmə qabiliyyətinə mənfi təsir göstərir

Экслюзивные новости

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони примет участие в COP29 в Баку
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони примет участие в COP29 в Баку
11 октября 2024 г. 10:41
Подписано соглашение о проведении 26-й Конгресса WPC Energy в 2028 году в Астане
Подписано соглашение о проведении 26-й Конгресса WPC Energy в 2028 году в Астане
11 октября 2024 г. 09:42
Пакистанский эксперт: Запад использует климатическую повестку для давления, а не решения проблем
Пакистанский эксперт: Запад использует климатическую повестку для давления, а не решения проблем
9 октября 2024 г. 14:03
Паола Северино: Выпускники итало-азербайджанского университета смогут получать двойные дипломы
Паола Северино: Выпускники итало-азербайджанского университета смогут получать двойные дипломы
9 октября 2024 г. 11:36
Питер Тейс: COP29 в Баку станет ключевым событием, несмотря на нападки Запада на Азербайджан
Питер Тейс: COP29 в Баку станет ключевым событием, несмотря на нападки Запада на Азербайджан
8 октября 2024 г. 10:40
Эксперт: Жду от COP29 прогресса по новым целям климатического финансирования
Эксперт: Жду от COP29 прогресса по новым целям климатического финансирования
7 октября 2024 г. 11:54
Кеми Себа: COP29 станет важной платформой для обсуждения неоколониализма в свете экологических проблем Африки
Кеми Себа: COP29 станет важной платформой для обсуждения неоколониализма в свете экологических проблем Африки
5 октября 2024 г. 18:59
Данни Босс Сингома: Инициатива Баку - шаг к объединению Африки против неоколониализма 
Данни Босс Сингома: Инициатива Баку - шаг к объединению Африки против неоколониализма 
3 октября 2024 г. 14:18
Стивен Гамбург: Сокращение выбросов метана в нефтегазовой отрасли - главное условие защиты окружающей среды
Стивен Гамбург: Сокращение выбросов метана в нефтегазовой отрасли - главное условие защиты окружающей среды
3 октября 2024 г. 12:26
Ник Бейкер: Великобритания поддерживает приоритеты председательством Азербайджана по COP29 - ИНТЕРВЬЮ
ФотоНик Бейкер: Великобритания поддерживает приоритеты председательством Азербайджана по COP29 - ИНТЕРВЬЮ
30 сентября 2024 г. 13:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi