Представитель UAnimals: Ущерб, нанесенный природе войной в Украине, будет ощущаться длительное время

10:14 Ущерб, нанесенный природе войной в Украине, будет ощущаться долгое время.

Негативное воздействие, нанесенное природе войной в Украине, будет ощущаться длительное время.

Об этом сказал Report основатель украинской инициативы по защите животных UAnimals Александр Тодорчук.

"Даже после окончания войны (в Украине), население продолжит долгое время ощущать последствия ущерба, нанесенного природе конфликтом. С начала полномасштабных военных действий UAnimals работает над признанием экоцида преступлением и добивается реакции международного сообщества. Реальность формируют не искусственный интеллект, а люди. От нас зависит, каким будет наше будущее. А сейчас наша реальность - это мир, в котором окружающая среда остается уязвимой перед различными угрозами".