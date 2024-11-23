Представитель SOCAR выступил на панельной дискуссии в рамках COP29

16:01

Заместитель вице-президента Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Теймур Гулиев выступил на панельной дискуссии в рамках COP29.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, касаясь тем изменения климата и энергетического перехода, он подчеркнул важность новых технологий и регулирующих механизмов в ускорении перехода к низкоуглеродной экономике.

Представитель SOCAR также рассказал о целях компании по достижению нулевых выбросов, долгосрочной стратегии в области энергетического перехода и декарбонизации.