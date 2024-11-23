О нас

Представитель SOCAR выступил на панельной дискуссии в рамках COP29

Представитель SOCAR выступил на панельной дискуссии в рамках COP29 16:01
COP29
23 ноября 2024 г. 16:25
Представитель SOCAR выступил на панельной дискуссии в рамках COP29

Заместитель вице-президента Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Теймур Гулиев выступил на панельной дискуссии в рамках COP29.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, касаясь тем изменения климата и энергетического перехода, он подчеркнул важность новых технологий и регулирующих механизмов в ускорении перехода к низкоуглеродной экономике.

Представитель SOCAR также рассказал о целях компании по достижению нулевых выбросов, долгосрочной стратегии в области энергетического перехода и декарбонизации.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке SOCAR official speaks at panel discussions held within COP29
Версия на азербайджанском языке SOCAR rəsmisi COP29 çərçivəsində keçirilən panel müzakirələrində çıxış edib

Самое читаемое

Глава ГКНБ: Пресечены две попытки покушения на президента Кыргызстана
Глава ГКНБ: Пресечены две попытки покушения на президента Кыргызстана
20 ноября 2024 г. 15:57
Глава МИД Ирана выразил протест Франции из-за новых санкций Европы против Тегерана
Глава МИД Ирана выразил протест Франции из-за новых санкций Европы против Тегерана
20 ноября 2024 г. 15:39
Размер трудовых пенсий в Азербайджане в 2025 году увеличится на 8%
Размер трудовых пенсий в Азербайджане в 2025 году увеличится на 8%
19 ноября 2024 г. 11:54
Маманбий Омаров: Узбекистан привержен международным обязательствам по защите климата
Маманбий Омаров: Узбекистан привержен международным обязательствам по защите климата
20 ноября 2024 г. 13:11
Украина ожидает реакции Запада на использование РФ межконтинентальной баллистической ракеты
Украина ожидает реакции Запада на использование РФ межконтинентальной баллистической ракеты
21 ноября 2024 г. 15:58
МИД: Азербайджан представил в Гаагский суд материалы против Армении за незаконное использование энергетических ресурсов
МИД: Азербайджан представил в Гаагский суд материалы против Армении за незаконное использование энергетических ресурсов
20 ноября 2024 г. 10:19
Житель Тебриза - этнический азербайджанец был избит в Армении
ВидеоЖитель Тебриза - этнический азербайджанец был избит в Армении
22 ноября 2024 г. 10:08
Численность населения НАР увеличилась на 0,5%
Численность населения НАР увеличилась на 0,5%
18 ноября 2024 г. 14:48
Haber Global: Франция пытается сорвать COP29 через провокации
Haber Global: Франция пытается сорвать COP29 через провокации
20 ноября 2024 г. 16:51
Эрдоган: Турция продолжит действовать в Сирии с учетом интересов нацбезопасности
Эрдоган: Турция продолжит действовать в Сирии с учетом интересов нацбезопасности
20 ноября 2024 г. 15:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi