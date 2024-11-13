Представитель Синт-Мартена: Европейские колонизаторы должны признать последствия своих бесчеловечных действий

Европейские колонизаторы признают последствия своих бесчеловечных действий, рабства и колониализма.

Европейские колонизаторы должны признать последствия своих бесчеловечных действий, рабства и колониализма.

Как сообщает Report, об этом заявила защитница независимости острова Синт-Мартен Рода Арриндел журналистам в Баку.

Она отметила, что государства Глобального Юга страдают от последствий неудачных решений, принимаемых странами Глобального Севера. В результате не ощущается обеспокоенность стран Глобального Севера об окружающей среде часто, и они не выделяют на это достаточно средств.

"Наш опыт с ураганом Ирма в 2017 году и пандемией COVID-19 — это лишь два из недавних примера. Предложение Нидерландов по финансированию восстановления после урагана было настолько бесчеловечным, что наш тогдашний лидер правительства назвал его "неприличным предложением", - подчеркнула она.

Арриндел добавила, что действия Нидерландов после пандемии вынудили население Синт-Мартена взять кредиты, долговое бремя которых ляжет на будущие поколения:

"Таким образом, в течение трех лет население Синт-Мартена подвергалось эксплуатации со стороны колониальных держав, когда оно находилось в наиболее уязвимом положении".