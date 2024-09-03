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Представитель ООН: Следует говорить о климатических проблемах на понятном для людей языке

Представитель ООН: Следует говорить о климатических проблемах на понятном для людей языке Мы призываем политиков говорить больше о климатических изменениях на простом языке, чтобы все могли в полной степени понять происходящее
COP29
3 сентября 2024 г. 11:00
Представитель ООН: Следует говорить о климатических проблемах на понятном для людей языке

Политикам следует больше говорить о климатических изменениях на простом языке, чтобы все могли в полной степени понять происходящее.

Как передает Report об этом сказал директор Управления по отчетности Секретариата ООН по климату Дональд Купер на панели "Двухгодичные отчеты по прозрачности (BTR) как инструмент для создания национального потенциала" на диалоге высокого уровня во вторник в Баку.

Он объяснил это тем, что многие люди не имеют широкого представления о реальных климатических проблемах, с которыми сталкивается человечество, и основную проблемы представляют термины и их сложность.

"Многие люди не понимают, о чем мы говорим. Я считаю, нам очень важно дать им понять хотя бы в общих чертах, чего мы пытаемся добиться ", - сказал он.

Купер также поблагодарил Баку за проведение СОР29 и запуск Бакинской глобальной платформу прозрачности климата (Baku Global Climate Transparency Platform/BTP).

"Я хочу поблагодарить стороны за продвижение наших идей, а также Азербайджан за то, что тот стал глобальным лидером, который ведет нас вперед, тех, кто несет бремя обеспечения выживания мира еще на год, 10 лет, 50 лет и так далее", - подытожил он

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