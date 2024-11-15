О нас

Представитель ООН: Правоохранителей следует больше вовлекать в борьбу с изменением климата

Представитель ООН: Правоохранителей следует больше вовлекать в борьбу с изменением климата Правоохранительные органы должны быть больше вовлечены в борьбу с изменением климата, прежде всего с экологическими преступлениями.
COP29
15 ноября 2024 г. 13:50
Представитель ООН: Правоохранителей следует больше вовлекать в борьбу с изменением климата

Правоохранительные органы должны быть больше вовлечены в борьбу с изменением климата, прежде всего с экологическими преступлениями.

Как сообщает Report, об этом заявила исполнительный директор Управления ООН по наркотикам и преступности и глава Венского офиса Гада Вали на сессии высокого уровня "Мобилизация правоохранительных органов в борьбе с изменением климата".

По ее словам, это позволит усилить меры по предотвращению экологических преступлений и прочих преступлений, оказывающих негативное влияние на окружающую среду.

Представитель ООН высоко оценила проведение COP29 в Азербайджане.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке BMT rəsmisi: Hüquq-mühafizə orqanları iqlim dəyişmələri ilə bağlı proseslərə daha çox cəlb edilməlidir

Другие новости из категории

Азербайджан обсудил с британской компанией переход к зеленой экономике
ФотоАзербайджан обсудил с британской компанией переход к зеленой экономике
15 ноября 2024 г. 14:21
Татьяна Молчан: Председательство COP29 предприняло большие шаги для ускорения энергетического перехода
Татьяна Молчан: Председательство COP29 предприняло большие шаги для ускорения энергетического перехода
15 ноября 2024 г. 14:17
Азерпочт планирует перейти на электрические или гибридные транспортные средства
"Азерпочт" планирует перейти на электрические или гибридные транспортные средства
15 ноября 2024 г. 14:17
SOCAR, Masdar и ACWA Power начинают сотрудничество в сфере ветровой энергетики на Каспии
SOCAR, Masdar и ACWA Power начинают сотрудничество в сфере ветровой энергетики на Каспии
15 ноября 2024 г. 14:12
Министр экологии Узбекистана: COP29 в Баку позволяет обсудить глобальную экологическую повестку
Министр экологии Узбекистана: COP29 в Баку позволяет обсудить глобальную экологическую повестку
15 ноября 2024 г. 14:08
На COP29 прошла акция протеста против нарушений прав человека на колонизированных территориях
ФотоНа COP29 прошла акция протеста против нарушений прав человека на колонизированных территориях
15 ноября 2024 г. 14:07
Deloitte: Будущее энергетических систем в частичной децентрализации
Deloitte: Будущее энергетических систем в частичной децентрализации
15 ноября 2024 г. 14:02
Азеришыг и Управление электро- и водоснабжения Дубая обсудили сотрудничество в энергетике
Фото"Азеришыг" и Управление электро- и водоснабжения Дубая обсудили сотрудничество в энергетике
15 ноября 2024 г. 13:54
Депутат: Роль женщин в экополитике Азербайджана укреплена на институциональном уровне
Депутат: Роль женщин в экополитике Азербайджана укреплена на институциональном уровне
15 ноября 2024 г. 13:52
Генпрокурор Молдовы: Борьба с экологическими преступлениями не может вестись в одиночку
Генпрокурор Молдовы: Борьба с экологическими преступлениями не может вестись в одиночку
15 ноября 2024 г. 13:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi