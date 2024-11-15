Представитель ООН: Правоохранителей следует больше вовлекать в борьбу с изменением климата

Правоохранительные органы должны быть больше вовлечены в борьбу с изменением климата, прежде всего с экологическими преступлениями.

Правоохранительные органы должны быть больше вовлечены в борьбу с изменением климата, прежде всего с экологическими преступлениями.

Как сообщает Report, об этом заявила исполнительный директор Управления ООН по наркотикам и преступности и глава Венского офиса Гада Вали на сессии высокого уровня "Мобилизация правоохранительных органов в борьбе с изменением климата".

По ее словам, это позволит усилить меры по предотвращению экологических преступлений и прочих преступлений, оказывающих негативное влияние на окружающую среду.

Представитель ООН высоко оценила проведение COP29 в Азербайджане.