Представитель ООН: Капитальные затраты на энергию для Африканского континента несправедливы и неравномерны

Капитальные затраты на энергию для Африканского континента несправедливы и неравномерны.

Капитальные затраты на энергию для Африканского континента несправедливы и неравномерны.

Как сообщает Report, об этом заявила спецпредставитель Генсека ООН по устойчивой энергетике и гендиректор компании SEforALL Дамилола Огунбийи в ходе министерского диалога в рамках СОР29.

"Более важно, чтобы капитал был в местной валюте, ведь люди платят именно в ней. Несмотря на рекордные инвестиции в энергетический сектор Африки, они составляют лишь 1,6% от глобального объема. Такая ситуация вызывает обеспокоенность и угрожает энергобезопасности", - отметила она.

Огунбийи подчеркнула, что в Кении, Нигерии, Гане, Сьерра-Леоне и ряде других стран удалось привлечь правительства к процессу энергетического перехода и "зеленого развития", однако говорить о полноценной трансформации сложно, так как на континенте не хватает энергетических ресурсов. "Но это также означает, что мы можем начать сразу с чистой энергии, ведь традиционных энергоресурсов у нас все равно нет", - добавила она.