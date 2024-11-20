Представитель ООН-ХАБИТАТ: Численность населения в городах мира в ближайшие 20 лет увеличится на 4 млрд человек

10:08

Более половины населения мира живет в городах, поэтому города имеют критическое значение для будущего.

Как сообщает Report, об этом заявила исполнительный директор Программы ООН по населенным пунктам (ООН-ХАБИТАТ) Анаклаудия Россбах на министерской встрече по урбанизации и изменению климата в рамках COP29 в Баку.

По ее словам, в следующие 20 лет население в городах увеличится еще 4 млрд человек, которым следует предоставить жилье и другие условия: "Неплановое расширение городов представляет угрозу биоразнообразию, окружающей среде, продовольственной безопасности, создает социальную дифференциацию и физическому упадку. На здания, жилые помещения и строительство приходится 40% выбросов парниковых газов. При этом у нас есть большие пробелы в инфраструктуре, значительное число людей живет в неформальных поселениях. Для достижения Целей устойчивого развития необходимо строить 96 тыс. домов в день".

Представитель ООН-ХАБИТАТ добавила, что города крайне уязвимы к изменению климата: "Его влияние ощущают 70% городских территорий, где температура до 10 градусов выше, чем в сельской местности. 90% территорий вдоль береговых линий сталкиваются с повышением уровня моря и сильными штормами. 65% целей повестки 2030 года основаны на местных действиях".