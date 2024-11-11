Представитель ООН: Борьба Азербайджана с изменением климата внесет большой вклад в этот процесс

12:41

Геополитическая позиция Азербайджана и его борьба с изменением климата, внесут большой вклад в данный процесс.

Об этом Report сказала заместитель директора отдела по работе с персоналом Учебного и научно-исследовательского института ООН (ЮНИТАР) Эбру Джанан Сокуллу.

По ее словам, Азербайджан проделал очень важную работу по теме COP: "Необходимо информировать людей с раннего возраста о проблеме изменения климата. Ответственность в этом вопросе ложится и на семью. На следующем этапе одной из основных целей является принятие правильных решений государственными органами в этом направлении".

Сокуллу отметила, что частные компании и общество также играют важную роль в борьбе с изменением климата: "Без многостороннего сотрудничества невозможно бороться с изменением климата. Поэтому важно развивать государственно-частное партнерство".