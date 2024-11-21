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Представитель ООН: Бакинская декларация по водным ресурсам станет важным импульсом на пути к COP30

Представитель ООН: Бакинская декларация по водным ресурсам станет важным импульсом на пути к COP30 Бакинская декларация, принятие которой ожидается сегодня, станет важным импульсом на пути к COP30.
COP29
21 ноября 2024 г. 09:51
Представитель ООН: Бакинская декларация по водным ресурсам станет важным импульсом на пути к COP30

Бакинская декларация по управлению водными ресурсами, принятие которой ожидается сегодня, станет важным импульсом на пути к COP30.

Об этом сказал Report президент Тихоокеанского института и руководитель Глобального соглашения ООН Джейсон Моррисон.

Моррисон назвал недостаточным прогресс в судебных процессах по климату, и подчеркнул, что виной тому отсутствие амбиций.

По его словам, люди все больше начинают осознавать важность адаптации к климату. На этом и следующем COP темы воды и адаптации к климату останутся одними из основных, сказал Моррисон.

"Бакинская декларация по управлению водными ресурсами станет важным документом. Надеюсь, что она поможет укрепить наши позиции. Декларация будет представлена сегодня и станет импульсом на пути к COP30 в Бразилии", - сказал он.

Моррисон добавил, что декларация будет играть важную роль на глобальном уровне, а вопросы устойчивости и адаптации будут среди приоритетных тем глобальной повестки в предстоящий период.

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Версия на английском языке UN official: Baku declaration on water resources to be important impetus on way to COP30
Версия на азербайджанском языке BMT rəsmisi: "Bakı Bəyannaməsi gələcək üçün mühüm impuls yaradacaq"

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