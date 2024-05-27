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Представитель ООН: Азербайджан должен быть готов к устойчивой и "зеленой" экономике

Представитель ООН: Азербайджан должен быть готов к устойчивой и "зеленой" экономике Азербайджан должен быть готов к устойчивой и "зеленой" экономике.
COP29
27 мая 2024 г. 11:16
Представитель ООН: Азербайджан должен быть готов к устойчивой и зеленой экономике

Азербайджан должен быть готов к устойчивой и "зеленой" экономике.

Как сообщает Report, об этом заявила резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева на проходящей в Баку конференции "Образование в повестке зеленого роста".

По ее словам, с раннего возраста необходимо прививать будущим поколениям знания, навыки и привычки, которые помогут замедлить климатические изменения.

"Мы хотим и дальше укреплять точные науки и вовлекать молодых девушек в STEAM-образование. Мы всегда готовы к сотрудничеству с частным сектором. Считаем, что сотрудничество в сфере образования необходимо углублять. Частный сектор должен демонстрировать гибкий подход. После получения высшего образования молодые люди должны соответствовать требованиям рынка труда", - сказала Андреева.

Представитель ООН также отметила, что подготовка Азербайджана к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) ведется на высоком уровне: "Проведены работы по всем важным базовым блокам".

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Версия на английском языке UN official: Azerbaijan should be ready for sustainable and green economy
Версия на азербайджанском языке BMT rəsmisi: Azərbaycan dayanıqlı və "yaşıl iqtisadiyyat"a hazır olmalıdır

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