Представитель ООН: Азербайджан добился большого прогресса в подготовке к COP29, несмотря на ограниченные сроки

Васим Мир, директор отдела по делам конференций Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН), в интервью "Report" рассказал о подготовке Азербайджана к COP29, шагах, которые необходимо предпринять для успешного проведения климатической конференц

Васим Мир, директор отдела по делам конференций Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН), в интервью "Report" рассказал о подготовке Азербайджана к COP29, шагах, которые необходимо предпринять для успешного проведения климатической конференции в ноябре, запланированных параллельных мероприятиях, для каких стран предназначен Трастовый фонд:

- Прежде всего, мы хотели бы узнать о вашем визите в Баку и впечатлениях от него. Как вы оцениваете подготовку Азербайджана к COP29?

- Это мой второй визит в Баку. Мне очень нравится столица, понравились и другие регионы Азербайджана, которые я посетил. В январе я приезжал сюда как глава миссии по сбору информации. Тогда мы осмотрели различные места для проведения COP29, и в итоге единогласно решили, что наиболее подходящим местом является Олимпийский стадион. С того времени мы тесно сотрудничаем с Азербайджанской операционной компанией COP29 по подготовке к проведению конференции.

Сегодня я здесь, чтобы оценить проделанную работу. За прошедшее время был достигнут значительный прогресс в подготовке, и я верю, что Азербайджан делает все для успешного проведения COP29. В настоящее время у нас есть планы развития по всем направлениям, необходимым для этого, включая транспорт, питание, безопасность, проживание.

- Исходя из этих наблюдений, что еще необходимо с технической точки зрения для успешного проведения конференции? Также, какую поддержку ООН окажет Азербайджану для успешного проведения COP29?

- COP - это крупнейшая ежегодная конференция ООН, и мы прогнозируем, что на COP29 в Баку приедут 40-50 тысяч человек, то есть это довольно сложное для реализации мероприятие. Поэтому подготовка должна быть многогранной. В целом, мы работаем по 25 различным направлениям, начиная от мест проживания и заканчивая безопасностью, питанием, IT и коммуникациями. В течение следующих двух месяцев мы должны завершить работу по всем направлениям.

На фоне всего этого хочу еще раз подчеркнуть, что доволен совместной работой с Азербайджанской операционной компанией COP29. Решение о том, что Азербайджан будет принимать COP29, было принято в декабре 2023 года, то есть время на подготовку было довольно лимитировано, но несмотря на это, был достигнут очень хороший прогресс.

- Мы хотели бы узнать, какие шаги были предприняты для подготовки сторон к участию в этой конференции?

- Во время климатической конференции в Бонне в июне азербайджанская команда провела брифинг-сессию для всех сторон, где сделала презентацию и ответила на вопросы сторон. В Бонне также были проведены брифинги для дипломатического корпуса. А вчера я вместе с Азербайджанской операционной компанией COP29 и командой протокола участвовал во втором брифинге для дипломатического корпуса. Это те шаги, которые были предприняты для подготовки.

- Как вы оцениваете прогресс, достигнутый с момента принятия Парижского соглашения в 2015 году?

- Парижское соглашение было знаменательным событием, и его цель заключалась в том, чтобы побудить все страны принять необходимые меры по борьбе с изменением климата. С момента заключения Парижского соглашения были предприняты определенные шаги, но этих шагов недостаточно для удержания роста температуры в мире на уровне 1,5 градуса. Поэтому нам нужно повысить наши амбиции и продолжить эту работу на COP29 и будущих COP, чтобы мы могли бороться с изменением климата.

- Вы управляете фондом участия в мероприятиях, проводимых в рамках РКИК ООН. Какая сумма определена для участия в COP29 и для каких стран она будет использована?

- Одним из ключевых вопросов, связанных с COP, является обеспечение того, чтобы это был инклюзивный процесс, позволяющий представителям каждой страны принять участие в мероприятии. В рамках этого у нас есть механизм, называемый Трастовым фондом для участия. Он финансирует участие представителей развивающихся, особенно наименее развитых стран, не имеющих выхода к морю (LDCs), и малых островных развивающихся государств (SIDS). В этом году для COP29 мы обеспечим финансирование участия из 144 стран. Трастовый фонд предназначен для финансирования участия трех человек из каждой страны LDCs/SIDS и двух человек из других.

- Какие параллельные мероприятия пройдут в рамках COP29, и кто будет их основным участником?

- В рамках COP29 будет обсуждаться ряд вопросов, прежде всего переговоры, которые являются частью Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН).

Но помимо этого у нас запланированы и параллельные мероприятия гражданского общества, других структур ООН и прочими организациями. Помимо всего этого, на площадке COP29 будут павильоны некоторых государств-членов. То есть, помимо основных переговоров, которые делают COP уникальным и превращают его в важнейшее глобальное мероприятие по борьбе с изменением климата, ожидается множество различных мероприятий.

Фото: Самира Гасанова