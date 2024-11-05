Представитель ОАЭ: На COP29 важно перейти к решительным шагам в вопросе борьбы с изменением климата

На климатической конференции COP29 необходимо перейти к решительным шагам в вопросе борьбы с изменением климата.

На климатической конференции COP29 необходимо перейти к решительным шагам в вопросе борьбы с изменением климата.

Как сообщает Report, об этом сказала генеральный директор Министерства толерантности и сосуществования ОАЭ Афра Мохаммед Хасан Эйсса Аль Саабри на панельной дискуссии в ходе Бакинского Глобального саммита религиозных лидеров.

По ее словам, именно в Азербайджане, который славится своей толерантностью, есть возможность обсудить вопросы, касающиеся также проблемы изменения климата.

«На конференции COP29 мы не можем просто думать о переменах. Мы должны чувствовать это, заботиться об этом. Это должно стать желанием наших сердец, нам надо перейти к решительным шагам», - сказала она.