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Представитель ОАЭ: На COP29 важно перейти к решительным шагам в вопросе борьбы с изменением климата

Представитель ОАЭ: На COP29 важно перейти к решительным шагам в вопросе борьбы с изменением климата На климатической конференции COP29 необходимо перейти к решительным шагам в вопросе борьбы с изменением климата.
COP29
5 ноября 2024 г. 13:30
Представитель ОАЭ: На COP29 важно перейти к решительным шагам в вопросе борьбы с изменением климата

На климатической конференции COP29 необходимо перейти к решительным шагам в вопросе борьбы с изменением климата.

Как сообщает Report, об этом сказала генеральный директор Министерства толерантности и сосуществования ОАЭ Афра Мохаммед Хасан Эйсса Аль Саабри на панельной дискуссии в ходе Бакинского Глобального саммита религиозных лидеров.

По ее словам, именно в Азербайджане, который славится своей толерантностью, есть возможность обсудить вопросы, касающиеся также проблемы изменения климата.

«На конференции COP29 мы не можем просто думать о переменах. Мы должны чувствовать это, заботиться об этом. Это должно стать желанием наших сердец, нам надо перейти к решительным шагам», - сказала она.

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Версия на азербайджанском языке BƏƏ nümayəndəsi: COP29-da iqlim dəyişikliyi ilə mübarizədə qətiyyətli addımlara keçmək vacibdir
Версия на английском языке UAE сalls for decisive action on climate change at COP29

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