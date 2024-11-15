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Представитель ОАЭ: Экологические преступления растут из года в год

Представитель ОАЭ: Экологические преступления растут из года в год Экологические преступления растут из года в год, и с этим нужно бороться.
COP29
15 ноября 2024 г. 12:10
Представитель ОАЭ: Экологические преступления растут из года в год

Экологические преступления растут из года в год, и с этим нужно бороться.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель премьер-министра и министр внутренних дел Объединенных Арабских Эмиратов шейх Саиф бин Заед аль-Нахайян на сессии высокого уровня "Мобилизация правоохранительных органов в борьбе с изменением климата".

По его словам, статистика последствий изменения климата достигла рекордного уровня в 2023 году, средняя глобальная температура приблизилась к 1,5 градусам.

"Лесные пожары выбрасывают в воздух 8 млрд тонн углекислого газа, что составляет 20% всех выбросов в атмосферу. Совместная работа над климатическими проектами является основой. Необходимо проводить эффективную борьбу с экологическими преступлениями", - заявил он.

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Версия на английском языке UAE official calls for urgent action against eco-crimes
Версия на азербайджанском языке BƏƏ rəsmisi: Ekoloji cinayətlər ilbəil artır, səmərəli mübarizə vacibdir

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