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Представитель Нидерландов: Проблемы с водой могут сократить мировой ВВП на 8-15% к 2050 году

Представитель Нидерландов: Проблемы с водой могут сократить мировой ВВП на 8-15% к 2050 году 11:50
COP29
21 ноября 2024 г. 12:13
Представитель Нидерландов: Проблемы с водой могут сократить мировой ВВП на 8-15% к 2050 году

Бездействие в решении водных проблем может привести к значительным экономическим потерям, к 2050 году мировой ВВП может сократиться на 8-15%.

Как сообщает Report, об этом заявила представитель Министерства иностранных дел Нидерландов Вампи Либон на мероприятии "Вода для климата: интеграция водных вопросов в NDCs и NAPs" в рамках COP29.

Она подчеркнула, что водные вопросы должны занимать центральное место в климатической повестке.

"Если игнорировать проблему воды, это крайне негативно скажется на глобальной экономике. Хорошей новостью является то, что около 90% стран уже включили меры по воде в свои национальные планы (NDC). Однако, для реализации этих обязательств необходимо дополнительное финансирование. Вода - это серьезная глобальная проблема, которую нужно решать сообща. Мы должны продолжать учиться друг у друга, развивать потенциал и привлекать инвестиции. Только действуя во имя общей цели, мы сможем изменить ситуацию", - отметила Либон.

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Версия на азербайджанском языке Niderland rəsmisi: "Su problemi 2050-ci ilə qədər qlobal ÜDM-i 8-15 % azalda bilər"

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