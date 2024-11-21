Представитель Нидерландов: Проблемы с водой могут сократить мировой ВВП на 8-15% к 2050 году

11:50

Бездействие в решении водных проблем может привести к значительным экономическим потерям, к 2050 году мировой ВВП может сократиться на 8-15%.

Как сообщает Report, об этом заявила представитель Министерства иностранных дел Нидерландов Вампи Либон на мероприятии "Вода для климата: интеграция водных вопросов в NDCs и NAPs" в рамках COP29.

Она подчеркнула, что водные вопросы должны занимать центральное место в климатической повестке.

"Если игнорировать проблему воды, это крайне негативно скажется на глобальной экономике. Хорошей новостью является то, что около 90% стран уже включили меры по воде в свои национальные планы (NDC). Однако, для реализации этих обязательств необходимо дополнительное финансирование. Вода - это серьезная глобальная проблема, которую нужно решать сообща. Мы должны продолжать учиться друг у друга, развивать потенциал и привлекать инвестиции. Только действуя во имя общей цели, мы сможем изменить ситуацию", - отметила Либон.