Представитель Нидерландов: Необходимо объединить усилия для снижения выбросов в транспорте

Необходимо объединить усилия для снижения выбросов во всех видах перевозок, особенно в грузовых автомобилях большой грузоподъемности.

Необходимо объединить усилия для снижения выбросов во всех видах перевозок, особенно в грузовых автомобилях большой грузоподъемности.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель министра окружающей среды и международных отношений Нидерландов Аафке ван Рейн на министерском круглом столе на тему "Устойчивый и цифровой Средний коридор и за его пределами" в рамках COP29.

Она подчеркнула важность инноваций, стандартизации и регулирования для создания равных условий. "Для декарбонизации грузовых коридоров нужны электротранспорт, водородные технологии и соответствующая инфраструктура", - сказала она.

По ее словам, транспортные коридоры играют ключевую роль в экономике и жизни стран. "Борьба с выбросами грузового транспорта важна для достижения климатических целей. Быстро развивается электрическая технология, снижаются цены и растет ассортимент. Страны, внедряющие амбициозные экологические политики, привлекут инвестиции и получат значительные экономические выгоды", - сказала ван Рейн.