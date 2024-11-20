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Представитель Нидерландов: Необходимо объединить усилия для снижения выбросов в транспорте

Представитель Нидерландов: Необходимо объединить усилия для снижения выбросов в транспорте Необходимо объединить усилия для снижения выбросов во всех видах перевозок, особенно в грузовых автомобилях большой грузоподъемности.
COP29
20 ноября 2024 г. 17:54
Представитель Нидерландов: Необходимо объединить усилия для снижения выбросов в транспорте

Необходимо объединить усилия для снижения выбросов во всех видах перевозок, особенно в грузовых автомобилях большой грузоподъемности.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель министра окружающей среды и международных отношений Нидерландов Аафке ван Рейн на министерском круглом столе на тему "Устойчивый и цифровой Средний коридор и за его пределами" в рамках COP29.

Она подчеркнула важность инноваций, стандартизации и регулирования для создания равных условий. "Для декарбонизации грузовых коридоров нужны электротранспорт, водородные технологии и соответствующая инфраструктура", - сказала она.

По ее словам, транспортные коридоры играют ключевую роль в экономике и жизни стран. "Борьба с выбросами грузового транспорта важна для достижения климатических целей. Быстро развивается электрическая технология, снижаются цены и растет ассортимент. Страны, внедряющие амбициозные экологические политики, привлекут инвестиции и получат значительные экономические выгоды", - сказала ван Рейн.

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Версия на английском языке Dutch representative: Joint efforts needed to reduce transport emissions
Версия на азербайджанском языке Niderland rəsmisi: "Nəqliyyat dəhlizlərində emissiyaları azaltmaq üçün səylər birləşdirilməlidir"

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