Представитель МВФ: Изменение климата это риск для экономической и финансовой стабильности стран

Изменение климата является серьезным риском для экономической и финансовой стабильности стран.

Изменение климата является серьезным риском для экономической и финансовой стабильности стран.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель исполнительного директора Международного валютного фонда (МВФ) Бо Ли на мероприятии "Глобальная финансовая система: Расширение финансирования климатических действий" в рамках COP29.

Он отметил, что одной из миссий МВФ является поддержка глобальной макроэкономической и финансовой стабильности, что поспособствует "зеленому развитию" и созданию "зеленых рабочих мест".

"Именно поэтому три года назад Совет директоров МВФ утвердил свою первую климатическую стратегию. Предусмотрены кредиты для поддержки стран-членов для решению долгосрочных проблем, таких как изменение климата. За последние два года мы утвердили финансирование для 20 стран, привлекли 48 млрд долларов США для поддержки стран, особенно стран с низким уровнем дохода", - сказал он.