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Представитель МВФ: Изменение климата это риск для экономической и финансовой стабильности стран

Представитель МВФ: Изменение климата это риск для экономической и финансовой стабильности стран Изменение климата является серьезным риском для экономической и финансовой стабильности стран.
COP29
14 ноября 2024 г. 11:50
Представитель МВФ: Изменение климата это риск для экономической и финансовой стабильности стран

Изменение климата является серьезным риском для экономической и финансовой стабильности стран.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель исполнительного директора Международного валютного фонда (МВФ) Бо Ли на мероприятии "Глобальная финансовая система: Расширение финансирования климатических действий" в рамках COP29.

Он отметил, что одной из миссий МВФ является поддержка глобальной макроэкономической и финансовой стабильности, что поспособствует "зеленому развитию" и созданию "зеленых рабочих мест".

"Именно поэтому три года назад Совет директоров МВФ утвердил свою первую климатическую стратегию. Предусмотрены кредиты для поддержки стран-членов для решению долгосрочных проблем, таких как изменение климата. За последние два года мы утвердили финансирование для 20 стран, привлекли 48 млрд долларов США для поддержки стран, особенно стран с низким уровнем дохода", - сказал он.

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Версия на английском языке IMF representative: Climate change is a risk to countries' economic and financial stability
Версия на азербайджанском языке IMF rəsmisi: "İqlim dəyişikliyi iqtisadi və maliyyə sabitliyi üçün əhəmiyyətli riskə çevrilib"

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