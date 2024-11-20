Представитель МОТ: Сегодня 2,4 миллиарда работников в мире подвергаются воздействию чрезмерно высокой температуры

Сегодня 2,4 млрд работников подвергаются чрезмерно высокой температуре. Мы наблюдаем разрушение жизней и бизнесов.

Сегодня 2,4 млрд работников в мире подвергаются воздействию чрезмерно высокой температуры, миллионы людей подвергаются рискам климатических угроз

Как сообщает Report, об этом заявила региональный директор Международной организации труда (МОТ) по Европе и Центральной Азии Беате Андреес во время выступления на мероприятии "От теории к практике для справедливого перехода для всех: межрегиональный политический диалог Юг-Юг высокого уровня" в рамках COP29.

По ее словам, связь между социальной сферой и финансированием абсолютно необходима:

"Срочная необходимость в эффективных климатических действиях уже не вызывает сомнений. Мы наблюдаем, как изменение климата влияет на общество и экономику, осознавая масштаб стоящих перед нами вызовов. По данным МОТ, 2,4 млрд работников уже страдают от чрезмерной жары, а миллионы людей подвергаются рискам климатических угроз. Эти вызовы угрожают не только жизни и здоровью работников, но и подрывают стабильность и экономический рост", — заявила она.

Региональный директор МОТ подчеркнула, что справедливый энергопереход и "зеленое" будущее открывают значительные возможности:

"Инвестиции в "зеленые" рабочие места, устойчивые предприятия, продвижение принципов циркулярной экономики и создание более справедливого общества помогут достичь поставленных целей. Мы уверены, что появятся новые рабочие места, поддерживающие зеленый и справедливый переход. Однако понимаем, что это также приведет к исчезновению некоторых профессий".