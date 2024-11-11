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Представитель Китая: Переход на "зеленую" энергию будет способствовать защите природы

Представитель Китая: Переход на "зеленую" энергию будет способствовать защите природы
COP29
11 ноября 2024 г. 11:07
Представитель Китая: Переход на зеленую энергию будет способствовать защите природы

Процесс перехода на "зеленую" энергию будет служить защите не только населения Китая, но и всего региона и природы в целом.

Как сообщает Report, об этом заявила представитель Энергетического фонда Китая Цзин Хуэй на мероприятии "Совместное использование окружающей среды: субнациональные шаги по изменению климата и защите культурного наследия" в рамках COP29.

Она сказала, что Китай стремится делиться своим опытом по снижению выбросов углерода с другими странами.

"В рамках механизмов, направленных на борьбу с изменением климата, в нашей стране было реализовано несколько государственных программ. Шанхайский регион представляет собой важный энергетический центр, где находятся угольные шахты. Благодаря мерам, предпринимаемым в этом регионе, Китай планирует достичь уровня экологически чистого энергоснабжения страны до 60% к 2030 году", - отметила Хуэй.

Руководитель организации Coshare Environment по изменению климата Юаньфэн Ву также рассказала о мерах, предпринимаемых в этой области в Китае.

"Мы активно работаем над внедрением углеродных коммуникаций в различных областях. Регулярно проводятся акции по посадке деревьев и защите природы в университетах, школах и на рабочих местах. Мы убеждены, что борьба с изменением климата должна начинаться с озеленения и приоритета "зеленой" экономики", - сказала Ву.

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Версия на английском языке Chinese representative: Transition to green energy will serve to protect nature
Версия на азербайджанском языке Çin nümayəndəsi: "Yaşıl enerji"yə keçid təbiətin qorunmasına xidmət edəcək

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