Представитель Кении: Необходимо обеспечить исполнение 6-й статьи Парижского соглашения по климату

Первый секретарь Кабинета министров Кении Мусалио Мудавади заявил, что исполнение 6-й статьи Парижского соглашения по климату должно быть обеспечено как на основе двусторонних, так и многосторонних договоров.

Первый секретарь Кабинета министров Кении Мусалио Мудавади заявил, что исполнение 6-й статьи Парижского соглашения по климату должно быть обеспечено как на основе двусторонних, так и многосторонних договоров.

Как сообщает Report, об этом он сказал во время выступления на мероприятии "Негативное влияние изменения климата на сокращение водных ресурсов" в рамках COP29.

По его словам, климатическая катастрофа нанесла серьезный ущерб природе и инфраструктуре, поэтому крайне необходима солидарность.

"Борьба с изменением климата будет возможна только при достижении договоренностей о финансировании между сторонами", сказал Мудавади.

Он также отметил важность реализации глобальных целей по адаптации и стимулирования использования возобновляемых источников энергии.

Представитель Кении напомнил, что ранее обсуждались вопросы реализации финансовых механизмов, и позиция Кении в этой области остается неизменной.

"Глобальная трансформация требует 4-6 миллиардов долларов в год, и наибольшая ответственность в этой сфере ложится на крупные финансовые институты. Внедрение системы раннего предупреждения увеличит потенциал и снизит уровень вредных выбросов", - считает Мудавади.