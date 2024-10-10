Представитель Кении: Мировое сообщество должно справиться с последствиями изменения климата

Мировое сообщество должно бороться с изменениями климата и справиться с его последствиями.

Мировое сообщество должно бороться с изменениями климата и справиться с его последствиями.

Как передает Report об этом сказал секретарь Министерства окружающей среды и изменения климата Кении Фестус Нгено на панельной сессии в ходе Предварительной конференции сторон ООН по изменению климата 2024 года (Pre-Cop29) в четверг в Баку.



Он сказал, что несмотря на то, что климатическая адаптация рассматривалась раньше, как локальная проблема отдельных стран, сейчас мировое сообщество сошлось во мнении, что проблема приняла глобальный характер и требует сотрудничества мирового сообщества.

"Африканский союз и его региональные экономические сообщества имеют институциональные механизмы для ускорения координации и сотрудничества по преодолению климатических рисков", - сказал он.