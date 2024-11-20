Представитель Катара: 20% глобальных парниковых выбросов приходится на транспортный сектор

12:51

Около 20% глобальных выбросов углекислого газа (CO2) приходятся на сектор транспорта

Как сообщает Report, об этом заявил министр окружающей среды и изменения климата Катара Абдулла бин Абдулазиз бин Турки Аль Субайе на круглом столе высокого уровня "Зеленый городской транспорт", организованном в рамках COP29.

Он отметил, что значительная доля выбросов приходится на городской транспорт: "Решение этой проблемы непростое, но электрификация представляет собой перспективный путь. Переход на электротранспорт не только сокращает выбросы парниковых газов, но и улучшает качество воздуха за счет снижения уровня атмосферных загрязнителей".

При этом он подчеркнул, что для продвижения и финансирования зеленого городского транспорта необходимо согласовывать политику между правительствами, координировать действия через межправительственные рабочие группы, внедрять инновационные механизмы финансирования и активно привлекать местные сообщества, чтобы создавать адаптированные транспортные решения.

Министр добавил, что приоритетом также должно быть обеспечение устойчивости городского транспорта: "Важно сосредоточиться на климатически устойчивом дизайне, умных технологиях, таких как искусственный интеллект для управления транспортными потоками, и развитии зеленой инфраструктуры".