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Представитель Италии: Средний коридор имеет решающее значение на фоне геополитической нестабильности

Представитель Италии: Средний коридор имеет решающее значение на фоне геополитической нестабильности Средний коридор имеет решающее значение, особенно на фоне текущей геополитической нестабильности.
COP29
20 ноября 2024 г. 17:45
Представитель Италии: Средний коридор имеет решающее значение на фоне геополитической нестабильности

Средний коридор имеет решающее значение, особенно на фоне текущей геополитической нестабильности.

Как сообщает Report, об этом сказал руководитель аппарата Министерства инфраструктуры и транспорта Италии Альфредо Сторто на министерском круглом столе на тему "Устойчивый, цифровой Средний коридор и за его пределами" в рамках COP29.

По его словам, укрепление непрерывности и стабильности инфраструктуры, улучшение цифровой связи и обмена информацией, содействие региональному сотрудничеству и партнерству в целях развития являются основой для достижения значительного прогресса в соединении между Европой и Азией, как подчеркивается в совместном коммюнике, которое Италия готова одобрить.

"Наряду с расширением воздушного и морского сообщения, инвестиции в модель перехода с автомобильного на железнодорожный транспорт должны оставаться нашей долгосрочной целью. Данная проблема требует цифровых инноваций и соответствующих финансовых рычагов. Мы совершенствуем наши железнодорожные возможности, инвестируем в цифровизацию и декарбонизацию портов, строим новые и эффективные сухие порты и интермодальные грузовые терминалы, а также развили сильную и динамичную индустрию биотоплива", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке İtaliya rəsmisi: "Orta Dəhliz geosiyasi qeyri-sabitlik fonunda həlledici əhəmiyyətə malikdir"

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