Представитель Италии: Средний коридор имеет решающее значение на фоне геополитической нестабильности

Средний коридор имеет решающее значение, особенно на фоне текущей геополитической нестабильности.

Средний коридор имеет решающее значение, особенно на фоне текущей геополитической нестабильности.

Как сообщает Report, об этом сказал руководитель аппарата Министерства инфраструктуры и транспорта Италии Альфредо Сторто на министерском круглом столе на тему "Устойчивый, цифровой Средний коридор и за его пределами" в рамках COP29.

По его словам, укрепление непрерывности и стабильности инфраструктуры, улучшение цифровой связи и обмена информацией, содействие региональному сотрудничеству и партнерству в целях развития являются основой для достижения значительного прогресса в соединении между Европой и Азией, как подчеркивается в совместном коммюнике, которое Италия готова одобрить.

"Наряду с расширением воздушного и морского сообщения, инвестиции в модель перехода с автомобильного на железнодорожный транспорт должны оставаться нашей долгосрочной целью. Данная проблема требует цифровых инноваций и соответствующих финансовых рычагов. Мы совершенствуем наши железнодорожные возможности, инвестируем в цифровизацию и декарбонизацию портов, строим новые и эффективные сухие порты и интермодальные грузовые терминалы, а также развили сильную и динамичную индустрию биотоплива", - сказал он.