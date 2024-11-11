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Представитель Greenpeace:  Мы ожидаем от СОР29 достижения новой цели климатического финансирования

Представитель Greenpeace:  Мы ожидаем от СОР29 достижения новой цели климатического финансирования Вероятность того, что новый президент США снова выйдет из Парижских соглашений существует, однако мировое сообщество не должно останавливаться на пути к достижению климатических целей.
COP29
11 ноября 2024 г. 15:18
Представитель Greenpeace:  Мы ожидаем от СОР29 достижения новой цели климатического финансирования

Вероятность того, что новый президент США снова выйдет из Парижских соглашений существует, однако мировое сообщество не должно останавливаться на пути к достижению климатических целей.

Об этом Report сказал исполнительный директор Greenpeace в Юго-Восточной Азии Надерев Саньо.

Саньо отметил, что климатические действия могут выполняться не только на национальном уровне, но и на уровне штатов, городов Соединенных Штатов, независимо от того, кто будет сидеть в Белом доме.

"Денег у развитых государств достаточно, мы видим, как они используют их для ведения войн, конфликтов, на обеспечение своих банков и финансовых институтов", - сказал он, добавив, что ожидает от СОР29 достижения новой цели климатического финансирования.

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Версия на азербайджанском языке “Greenpeace”in nümayəndəsi: COP29-dan yeni iqlim maliyyəsi hədəfinə nail olmağı gözləyirik
Версия на английском языке Greenpeace expects COP29 to achieve new climate finance goal

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