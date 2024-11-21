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Представитель ФАО: Инвестиции в глобальные агропродовольственные системы должны быть на уровне до $1 трлн в год

Представитель ФАО: Инвестиции в глобальные агропродовольственные системы должны быть на уровне до $1 трлн в год 12:40
COP29
21 ноября 2024 г. 12:58
Представитель ФАО: Инвестиции в глобальные агропродовольственные системы должны быть на уровне до $1 трлн в год

Достижение целей по нулевым выбросам и климатической устойчивости требует ежегодных инвестиций в размере почти 1 трлн долларов США в глобальные агропродовольственные системы на период до 2030 года.

Как сообщает Report, об этом сказал представитель продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) Джеффри Грифин на мероприятии "Связь между климатом и биоразнообразием: интегрированные решения для устойчивого будущего" в рамках COP29 в Баку.

По его словам, треть земель в мире деградирует, ежегодно данному процессу подвергается 100 млн га сельскохозяйственных угодий: "Сельское хозяйство зависит от стабильного климата, развивающегося биоразнообразия и здоровых почв. Необходимо поднять амбиции по климатическому финансированию и инвестировать в решения для агропродовольственных систем, которые работают на благо планеты".

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Версия на азербайджанском языке FAO nümayəndəsi: Qlobal aqro-ərzaq sistemlərinə hər il təxminən 1 trilyon dollar investisiya lazımdır

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