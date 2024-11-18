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Представитель CGIAR: Борьба с изменением климата требует значительных инвестиций

Представитель CGIAR: Борьба с изменением климата требует значительных инвестиций Борьба с изменением климата требует значительных инвестиций.
COP29
18 ноября 2024 г. 15:00
Представитель CGIAR: Борьба с изменением климата требует значительных инвестиций

Борьба с изменением климата требует значительных инвестиций.

Как сообщает Report, об этом заявил региональный менеджер Международной консультативной группы сельскохозяйственных исследований (CGIAR) Акмаль Акрамханов на панельной дискуссии "AgriFuture 2024: Влияние инвестиций в человеческий капитал на устойчивую трансформацию сельского хозяйства" в рамках COP29.

По его словам, CGIAR готов через свои 15 центров, работающих в разных странах, предоставлять инновации и решения всем частным организациям и учреждениям: "Мы готовы стать партнером для каждого".

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Версия на английском языке Substantial investments needed to combat climate change
Версия на азербайджанском языке CGİAR rəsmisi: “İqlim dəyişikliyi ilə mübarizədə əsaslı sərmayələrə ehtiyac var”

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