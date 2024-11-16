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Представитель ЦБА: Банковский сектор "озеленит" кредитный портфель на 10% в ближайшие 6 лет

Представитель ЦБА: Банковский сектор "озеленит" кредитный портфель на 10% в ближайшие 6 лет Банковский сектор Азербайджана "озеленит" около 10% своего кредитного портфеля в течение 6 лет.
COP29
16 ноября 2024 г. 12:34
Представитель ЦБА: Банковский сектор озеленит кредитный портфель на 10% в ближайшие 6 лет

Банковский сектор Азербайджана "озеленит" около 10% своего кредитного портфеля в течение 6 лет.

Как сообщает Report, об этом сказал генеральный директор Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Шахин Махмудзаде на мероприятии, посвященном измерению климатических рисков, в рамках COP29.

Он отметил, что со следующего года будут введены некоторые требования к стандартам размещения информации и системе отчетности банков.

"Кроме того, мы рассматриваем "озеленение" нашей денежной политики и внедрение обязательного зеленого страхового продукта", - отметил он.

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Версия на английском языке Central bank official: Banking sector to "green" 10% of loan portfolio in next 6 years
Версия на азербайджанском языке AMB rəsmisi: "Bank sektoru növbəti 6 ildə kredit portfelinin 10 %-ni yaşıllaşdıracaq"

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