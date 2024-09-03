Представитель Бразилии: Инициатива по прозрачности Азербайджана отвечает потребностям развивающихся стран

Борьба с изменением климата и его последствиями - грандиозная задача, которую ни одна страна не сможет решить в одиночку.

Борьба с изменением климата и его последствиями - грандиозная задача, которую ни одна страна не сможет решить в одиночку.

Как передает Report, об этом сказал заместитель министра окружающей среды и изменения климата Бразилии Андре Коррера в рамках диалога высокого уровня "Повышение прозрачности климатических вопросов посредством всеобщего участия в Расширенной системе прозрачности (ETF)" в Баку.

По его словам, принятие глобальной системы прозрачности выбросов знаменует собой начало новой эры в действиях по борьбе с изменением климата.

"Этот сдвиг носит трансформационный характер и ставит во главу угла сотрудничество, а не конкуренцию", - сказал он.

Он отметил, что инициатива Бакинской глобальной платформы прозрачности (BTP), выдвинутая Азербайджаном, как председательствующей стороной COP29, отвечает потребностям развивающихся стран и направлена на создание сильных систем прозрачности на национальном уровне.

"Давайте воспользуемся этой возможностью, чтобы выявить и устранить пробелы в потенциале и технических потребностях, укрепляя при этом взаимное доверие и сотрудничество", - сказал он.