О нас

Представитель Бразилии: Инициатива по прозрачности Азербайджана отвечает потребностям развивающихся стран

Представитель Бразилии: Инициатива по прозрачности Азербайджана отвечает потребностям развивающихся стран Борьба с изменением климата и его последствиями - грандиозная задача, которую ни одна страна не сможет решить в одиночку.
COP29
3 сентября 2024 г. 11:47
Представитель Бразилии: Инициатива по прозрачности Азербайджана отвечает потребностям развивающихся стран

Борьба с изменением климата и его последствиями - грандиозная задача, которую ни одна страна не сможет решить в одиночку.

Как передает Report, об этом сказал заместитель министра окружающей среды и изменения климата Бразилии Андре Коррера в рамках диалога высокого уровня "Повышение прозрачности климатических вопросов посредством всеобщего участия в Расширенной системе прозрачности (ETF)" в Баку.

По его словам, принятие глобальной системы прозрачности выбросов знаменует собой начало новой эры в действиях по борьбе с изменением климата.

"Этот сдвиг носит трансформационный характер и ставит во главу угла сотрудничество, а не конкуренцию", - сказал он.

Он отметил, что инициатива Бакинской глобальной платформы прозрачности (BTP), выдвинутая Азербайджаном, как председательствующей стороной COP29, отвечает потребностям развивающихся стран и направлена на создание сильных систем прозрачности на национальном уровне.

"Давайте воспользуемся этой возможностью, чтобы выявить и устранить пробелы в потенциале и технических потребностях, укрепляя при этом взаимное доверие и сотрудничество", - сказал он.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: Azərbaycanın irəli sürdüyü təşəbbüs inkişaf etməkdə olan ölkələrin ehtiyaclarına cavab verir
Версия на английском языке Brazil official: Azerbaijan's transparency initiative caters to needs of developing countries

Самое читаемое

Павла Дурова освободили из-под стражи для доставки в суд и возможного предъявления обвинения
Павла Дурова освободили из-под стражи для доставки в суд и возможного предъявления обвинения
28 августа 2024 г. 18:19
В Азербайджане киберпреступники украли полмиллиона манатов со счетов граждан
ФотоВ Азербайджане киберпреступники украли полмиллиона манатов со счетов граждан
29 августа 2024 г. 12:16
Наводнения в Бангладеш оставили без крова 1,24 млн семей
Наводнения в Бангладеш оставили без крова 1,24 млн семей
28 августа 2024 г. 18:10
В Баку ожидается 37, в районах - 38 градусов тепла
В Баку ожидается 37, в районах - 38 градусов тепла
28 августа 2024 г. 12:27
Синоптики предупредили об усилении ветра в регионах Азербайджана
Синоптики предупредили об усилении ветра в регионах Азербайджана
30 августа 2024 г. 15:28
Токаев: В 2025 году завершим прокладку волоконно-оптической линии связи по дну Каспия
Токаев: В 2025 году завершим прокладку волоконно-оптической линии связи по дну Каспия
2 сентября 2024 г. 11:00
В Азербайджане отбывают пожизненное заключение 14 иностранцев
В Азербайджане отбывают пожизненное заключение 14 иностранцев
29 августа 2024 г. 11:47
Захарова: Россия знакома с программой Азербайджана по реинтеграции армянского населения
Захарова: Россия знакома с программой Азербайджана по реинтеграции армянского населения
28 августа 2024 г. 18:13
Прогноз погоды на последний день августа
Прогноз погоды на последний день августа
30 августа 2024 г. 12:51
В Турции сегодня отмечают День победы
В Турции сегодня отмечают День победы
30 августа 2024 г. 08:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi