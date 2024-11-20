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Представитель Болгарии: Необходимо диверсифицировать связи со странами Центральной Азии

Представитель Болгарии: Необходимо диверсифицировать связи со странами Центральной Азии Представитель Болгарии: Необходимо диверсифицировать связи со странами Центральной Азии
COP29
20 ноября 2024 г. 17:04
Представитель Болгарии: Необходимо диверсифицировать связи со странами Центральной Азии

Одним из основных приоритетов транспортного сектора является создание эффективных, надежных и устойчивых транспортных связей и цепочек поставок.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра транспорта и коммуникаций Болгарии Живко Петров на министерском круглом столе в рамках COP29.

По его словам, транспортный сектор удовлетворяет потребности граждан и бизнеса, обеспечивая их необходимыми товарами, сырьем и рынками. В этой связи диверсификация транспортных маршрутов, особенно связей со странами Центральной Азии, становится еще более важной, сказал Петров.

"Транскаспийский международный транспортный маршрут (Средний коридор), который охватывает различные страны, включая Китай, Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию, является важным звеном между Европой и Азией. Транспортный потенциал морских портов Болгарии значителен, что подтверждается их включением в Трансъевропейскую транспортную сеть. Наши порты связаны с автомобильной и железнодорожной системой, и наши усилия направлены на модернизацию связи с внутренними районами страны, превращая морской транспорт в ключевой компонент модальности", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Bolqarıstan rəsmisi: "Mərkəzi Asiya ölkələri ilə əlaqə şaxələndirilməlidir"

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