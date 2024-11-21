Представитель Бахрейна: Инициатива "зеленая" таможня впервые прозвучала на COP29

Таможенные органы должны сотрудничать для контроля за ввозом в страну опасных веществ и запрещенных товаров.

Таможенные органы должны сотрудничать для контроля за ввозом в страну опасных веществ и запрещенных товаров.

Об этом Report сказал президент Таможенной службы Бахрейна, экс-председатель Совета сотрудничества Всемирной таможенной организации (ВТамО) Ахмед бин Хамад Аль Халифа.

Он подчеркнул важность государственной политики в продвижении зеленой химии и отметил, что таможня выступает ключевой движущей силой в реализации этой политики.

По его словам, роль таможенных органов в защите окружающей среды и проблемы, с которыми они сталкиваются, инициатива "зеленая таможня" впервые прозвучали на COP29:

"Таможня - организация с большим количеством сотрудников. Здесь сотрудники часто пользуются компьютерами, что приводит к большим расходам электроэнергии. Также используются автомобили на традиционном топливе. В этом отношении мы ищем пути, как стать экологически чистым учреждением. В наших обсуждениях были предложены различные решения. Это включает переход на безбумажную систему документооборота, интенсивное использование научных технологических систем. Кроме того, в центре внимания находятся такие вопросы, как увеличение использования электромобилей в таможенных службах и более активное озеленение таможенных территорий".