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Представитель Бахрейна: Инициатива "зеленая" таможня впервые прозвучала на COP29

Представитель Бахрейна: Инициатива "зеленая" таможня впервые прозвучала на COP29 Таможенные органы должны сотрудничать для контроля за ввозом в страну опасных веществ и запрещенных товаров.
COP29
21 ноября 2024 г. 17:42
Представитель Бахрейна: Инициатива зеленая таможня впервые прозвучала на COP29

Таможенные органы должны сотрудничать для контроля за ввозом в страну опасных веществ и запрещенных товаров.

Об этом Report сказал президент Таможенной службы Бахрейна, экс-председатель Совета сотрудничества Всемирной таможенной организации (ВТамО) Ахмед бин Хамад Аль Халифа.

Он подчеркнул важность государственной политики в продвижении зеленой химии и отметил, что таможня выступает ключевой движущей силой в реализации этой политики.

По его словам, роль таможенных органов в защите окружающей среды и проблемы, с которыми они сталкиваются, инициатива "зеленая таможня" впервые прозвучали на COP29:

"Таможня - организация с большим количеством сотрудников. Здесь сотрудники часто пользуются компьютерами, что приводит к большим расходам электроэнергии. Также используются автомобили на традиционном топливе. В этом отношении мы ищем пути, как стать экологически чистым учреждением. В наших обсуждениях были предложены различные решения. Это включает переход на безбумажную систему документооборота, интенсивное использование научных технологических систем. Кроме того, в центре внимания находятся такие вопросы, как увеличение использования электромобилей в таможенных службах и более активное озеленение таможенных территорий".

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Версия на английском языке Official: Role of customs authorities in environment voiced for first time at COP in Baku
Версия на азербайджанском языке Bəhreyn gömrüyünün rəhbəri: "Gömrük orqanlarının ətraf mühitdə rolu ilk dəfə COP29-da səsləndirildi" - EKSKLÜZİV

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