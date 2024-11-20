АЖД: С прошлого года выбросы углерода на железных дорогах сократились на 9%

Азербайджанские железные дороги достигли успехов в рамках Национально определяемых вкладов, включая сокращение выбросов углерода, электрификацию железных дорог и переход на альтернативные источники энергии в производстве.

Азербайджанские железные дороги достигли успехов в рамках Национально определяемых вкладов, включая сокращение выбросов углерода, электрификацию железных дорог и переход на альтернативные источники энергии в производстве.

Как сообщает Report, об этом сказал советник председателя ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Турал Аббаслы во время выступления на мероприятии, организованном координационной группой по транспорту Марракешского партнерства в рамках COP29.

Он отметил, что с 2023 года АЖД удалось сократить потребление энергии на 5%, потребление природного газа на 16%, расход воды на 23%, а выбросы углерода на 9%.

В прошлом году 100% пассажирских и 80% грузовых перевозок осуществлялись за счет электроэнергии, добавил он.