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АЖД: С прошлого года выбросы углерода на железных дорогах сократились на 9%

АЖД: С прошлого года выбросы углерода на железных дорогах сократились на 9% Азербайджанские железные дороги достигли успехов в рамках Национально определяемых вкладов, включая сокращение выбросов углерода, электрификацию железных дорог и переход на альтернативные источники энергии в производстве.
COP29
20 ноября 2024 г. 17:21
АЖД: С прошлого года выбросы углерода на железных дорогах сократились на 9%

Азербайджанские железные дороги достигли успехов в рамках Национально определяемых вкладов, включая сокращение выбросов углерода, электрификацию железных дорог и переход на альтернативные источники энергии в производстве.

Как сообщает Report, об этом сказал советник председателя ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Турал Аббаслы во время выступления на мероприятии, организованном координационной группой по транспорту Марракешского партнерства в рамках COP29.

Он отметил, что с 2023 года АЖД удалось сократить потребление энергии на 5%, потребление природного газа на 16%, расход воды на 23%, а выбросы углерода на 9%.

В прошлом году 100% пассажирских и 80% грузовых перевозок осуществлялись за счет электроэнергии, добавил он.

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Версия на азербайджанском языке ФотоADY sədrinin müşaviri: “Ötən ildən etibarən dəmir yolunda karbon emissiyası 9 % azalıb”

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