Представитель африканских народов, пострадавших от колониализма: Результаты COP превзошли все ожидания

В рамках COP29 состоялась встреча делегации Бакинской инициативной группы (БИГ) с представителями ряда африканских народов и государств, пострадавших от колониализма.

В рамках COP29 состоялась встреча делегации Бакинской инициативной группы (БИГ) с представителями ряда африканских народов и государств, пострадавших от колониализма.

Как сообщает Report, во встрече приняли участие депутаты, руководители неправительственных организаций, политики, экоактивисты, правозащитники из Мали, Того, Джибути, Нигерии, Кении, Демократической Республики Конго и Мавритании.

Председатель Глобального консорциума гражданского общества по изменению климата и конференции партнеров Нигерии Узодинма Акуджекве Адириедже Сео отметил, что результаты COP29 превзошли их ожидания: "Поздравляю Азербайджан с успешной организацией COP29. Мы видим, что достигнутые результаты превзошли наши ожидания".

На мероприятии делегация БИГ обсудила с представителями африканских стран вопросы неоколониализма, возможные шаги по его предотвращению, реализацию совместных проектов сотрудничества, а также нанесенный окружающей среде и здоровью людей ущерб, включая репарации за него.