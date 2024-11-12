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Представитель Афганистана: Азербайджан принимает мероприятие чрезвычайной важности

Представитель Афганистана: Азербайджан принимает мероприятие чрезвычайной важности Азербайджан принимает мероприятие чрезвычайной важности для мирового сообщества.
COP29
12 ноября 2024 г. 17:10
Представитель Афганистана: Азербайджан принимает мероприятие чрезвычайной важности

Азербайджан принимает мероприятие чрезвычайной важности для мирового сообщества.

Как сообщает Report, об этом заявил глава афганской делегации, гендиректор Национального агентства по охране окружающей среды Афганистана Ахаб Маулави Матиул Хак Халис в интервью Real TV в кулуарах 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в Баку.

По его словам, Афганистан пропустил минимум три последние конференции COP.

"Участие в этом мероприятии позволит донести голос Афганистана до мировой общественности. Мы одна из стран, наиболее пострадавших от изменений климата, и для нас значение COP29 огромно", - подчеркнул он.

Гендиректор агентства отметил, что Афганистан начал предпринимать меры по противодействию изменению климата, но эта задача требует совместных усилий.

"Одна страна не может справиться с этим в одиночку. Мы рассчитываем на поддержку всех участников COP29. У нас есть намеченные шаги и решения, которые необходимо принять, и мы рассчитываем на помощь мирового сообщества," - добавил Хак Халис.

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Версия на азербайджанском языке Əfqanıstan nümayəndəsi: Azərbaycan son dərəcə önəmli və həyati tədbirə ev sahibliyi edir

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