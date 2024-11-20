О нас

Представитель Администрации президента: Азербайджан осознает важную роль транспортного сектора в изменении климата

Представитель Администрации президента: Азербайджан осознает важную роль транспортного сектора в изменении климата Представитель Администрации президента: Азербайджан осознает важную роль транспортного сектора в изменении климата
COP29
20 ноября 2024 г. 12:49
Представитель Администрации президента: Азербайджан осознает важную роль транспортного сектора в изменении климата

Азербайджан активно вносит вклад в снижение углеродного следа, осознавая важную роль транспортного сектора в изменении климата и стремясь к более чистой и устойчивой экономике.

Как сообщает Report, об этом заявила старший консультант отдела по вопросам экономической политики и промышленности Администрации президента Гюльназ Джавадова на круглом столе высокого уровня "Зеленый городской транспорт" в рамках встречи министров по климату и урбанизации на COP29.

Джавадова отметила, что участие в COP29 дает возможность объединиться для решения одного из самых серьезных вызовов - построения устойчивого будущего для следующих поколений, и подчеркнула, что Азербайджан с гордостью возглавляет эту коллективную миссию.

Она также указала на проблемы, требующие скоординированных усилий, такие как ограниченная инфраструктура, высокие затраты на электротранспорт и недостаточная осведомленность населения о преимуществах устойчивой мобильности.

"Для преодоления этих препятствий была создана специальная рабочая группа и утверждена дорожная карта реформ, направленных на развитие экологически чистого транспорта. Важным шагом стали введенные в январе 2022 года льготы на импорт зарядных устройств для электромобилей. Сегодня в Азербайджане функционирует более 600 зарядных станций, более 70% из которых установлены частным сектором, что свидетельствует о крупных частных инвестициях в зеленую инфраструктуру страны", сказала она.

По словам Джавадовой, за последние 3 года импорт электромобилей в Азербайджан увеличился в 33 раза, что подтверждает приверженность страны созданию устойчивого и экологически сознательного будущего.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке PA rəsmisi: "Azərbaycan iqlim dəyişikliyində nəqliyyat sektorunun əsas rolunu dərk edir"

Экслюзивные новости

Петр Голуб: Чехия надеется на скорейшее достижение целей в области климата
Петр Голуб: Чехия надеется на скорейшее достижение целей в области климата
20 ноября 2024 г. 11:57
Министр Доминики: Азербайджан проводит большую работу по достижению договоренностей между сторонами
Министр Доминики: Азербайджан проводит большую работу по достижению договоренностей между сторонами
20 ноября 2024 г. 11:32
Министр энергетики Румынии: Бухарест с нетерпением ожидает создания энергетического моста с Баку
Министр энергетики Румынии: Бухарест с нетерпением ожидает создания энергетического моста с Баку
19 ноября 2024 г. 13:29
Нигерийский министр: Мы сосредоточены на важной теме финансирования
Нигерийский министр: Мы сосредоточены на важной теме финансирования
19 ноября 2024 г. 12:57
Зеленая энергия и гидроэлектростанции: как Азербайджан и Кыргызстан планируют развивать энергосотрудничество - ИНТЕРВЬЮ
Зеленая энергия и гидроэлектростанции: как Азербайджан и Кыргызстан планируют развивать энергосотрудничество - ИНТЕРВЬЮ
19 ноября 2024 г. 10:17
ISO включит климатологию в технические стандарты в различных областях
ISO включит климатологию в технические стандарты в различных областях
18 ноября 2024 г. 14:46
Джон Балбус: Изменения климата учитываются в программах поддержки и защиты здоровья детей
Джон Балбус: Изменения климата учитываются в программах поддержки и защиты здоровья детей
18 ноября 2024 г. 13:40
Серик Бекмаганбетов: Нам нужно объединить усилия, чтобы Каспий не повторил судьбу Аральского моря
Серик Бекмаганбетов: Нам нужно объединить усилия, чтобы Каспий не повторил судьбу Аральского моря
18 ноября 2024 г. 12:29
Ахмад Мохаммед Аль Сада: Катар и Азербайджан могут сотрудничать в области экологии и устойчивого развития
Ахмад Мохаммед Аль Сада: Катар и Азербайджан могут сотрудничать в области экологии и устойчивого развития
18 ноября 2024 г. 10:59
Экоактивисты потребовали ускорить энергопереход и справедливое климатическое финансирование
Экоактивисты потребовали ускорить энергопереход и справедливое климатическое финансирование
14 ноября 2024 г. 14:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi