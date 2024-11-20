Представитель Администрации президента: Азербайджан осознает важную роль транспортного сектора в изменении климата

Представитель Администрации президента: Азербайджан осознает важную роль транспортного сектора в изменении климата

Азербайджан активно вносит вклад в снижение углеродного следа, осознавая важную роль транспортного сектора в изменении климата и стремясь к более чистой и устойчивой экономике.

Как сообщает Report, об этом заявила старший консультант отдела по вопросам экономической политики и промышленности Администрации президента Гюльназ Джавадова на круглом столе высокого уровня "Зеленый городской транспорт" в рамках встречи министров по климату и урбанизации на COP29.

Джавадова отметила, что участие в COP29 дает возможность объединиться для решения одного из самых серьезных вызовов - построения устойчивого будущего для следующих поколений, и подчеркнула, что Азербайджан с гордостью возглавляет эту коллективную миссию.

Она также указала на проблемы, требующие скоординированных усилий, такие как ограниченная инфраструктура, высокие затраты на электротранспорт и недостаточная осведомленность населения о преимуществах устойчивой мобильности.

"Для преодоления этих препятствий была создана специальная рабочая группа и утверждена дорожная карта реформ, направленных на развитие экологически чистого транспорта. Важным шагом стали введенные в январе 2022 года льготы на импорт зарядных устройств для электромобилей. Сегодня в Азербайджане функционирует более 600 зарядных станций, более 70% из которых установлены частным сектором, что свидетельствует о крупных частных инвестициях в зеленую инфраструктуру страны", сказала она.

По словам Джавадовой, за последние 3 года импорт электромобилей в Азербайджан увеличился в 33 раза, что подтверждает приверженность страны созданию устойчивого и экологически сознательного будущего.