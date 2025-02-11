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Председательство СОР29 приняло участие в WGS25

Председательство СОР29 приняло участие в WGS25 Председательство СОР29 приняло участие во Всемирном правительственном саммите (WGS25) в Дубае, для обсуждения мобилизации $1.3 трлн. в рамках климатического финансирования.
COP29
11 февраля 2025 г. 17:26
Председательство СОР29 приняло участие в WGS25

Председательство СОР29 приняло участие во Всемирном правительственном саммите (WGS25) в Дубае, для обсуждения мобилизации $1,3 трлн в рамках климатического финансирования.

Как передает Report, об этом сообщает в информации на странице СОР29 в социальной сети "Х".

"Председательство COP29 принимает участие в мероприятии World Goverment Summit в Дубае, где вместе с мировыми лидерами и правительствами призывает все заинтересованные стороны к тесному сотрудничеству для достижения Бакинской финансовой цели COP29 и мобилизации необходимых 1,3 трлн долларов", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке COP29 Sədrliyi Dünya Hökumət Sammitində iştirak edib

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