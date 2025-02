Председательство СОР29 приняло участие в WGS25

Председательство СОР29 приняло участие во Всемирном правительственном саммите (WGS25) в Дубае, для обсуждения мобилизации $1,3 трлн в рамках климатического финансирования.

Как передает Report, об этом сообщает в информации на странице СОР29 в социальной сети "Х".

"Председательство COP29 принимает участие в мероприятии World Goverment Summit в Дубае, где вместе с мировыми лидерами и правительствами призывает все заинтересованные стороны к тесному сотрудничеству для достижения Бакинской финансовой цели COP29 и мобилизации необходимых 1,3 трлн долларов", - говорится в сообщении.