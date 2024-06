Председательство СОР29 приняло участие в семинаре по подготовке двухгодичных отчетов о прозрачности

Председательство СОР29 приняло участие в семинаре касательно подготовки двухгодичных докладов о прозрачности.

Как передает Report об этом говорится на официальной странице СОР29 в социальной сети "Х".

"На Боннской конференции по климату председательство COP29 приняло участие в семинаре по поддержке развивающихся стран в рамках подготовки их двухгодичных докладов о прозрачности и укреплении устойчивого институционального потенциала", - отмечается в сообщении.