Председательство COP29 заявило о запуске новых инициатив в "Программы действий"

Председательство COP29 сегодня заявило о запуске новых инициатив в рамках своей "Программы действий".
Об этом Report, президент COP29 Мухтар Бабаев направил письмо правительствам стран-участниц COP29 и заинтересованным сторонам, в котором изложил детали инициатив, целью которых является ускорение прогресса в области климатических действий.
В письме Мухтар Бабаев призвал заинтересованные стороны поддержать реализацию инициатив председательства COP29 для повышения амбициозности и активизации климатических действий.
"COP29 станет первой глобальной климатической конференцией, проводимой на Южном Кавказе, и для нас большая честь представлять наш регион миру. Последствия изменения климата выражаются по разному: мы сталкиваемся с экстремальной жарой, дефицитом воды и снижением уровня Каспийского моря, что оказывает непосредственное влияние на нашу жизнь. Но мы также имеем возможности для решения этих проблем, такие как богатый потенциал ветровой и солнечной энергии", - написал в своем письме Мухтар Бабаев.
Инициативы включают:
- Фонд финансирования климатических мер.
- Бакинская инициатива по диалогу в области климатического финансирования, инвестиций и торговли.
- Обязательство COP29 по созданию зеленых энергетических зон и коридоров.
- Обязательство COP29 по экологичному хранению энергии.
- Инициатива "Чистый водород".
- Призыв к перемирию COP.
- Инициатива COP29 по зеленым цифровым действиям.
- Инвестирование в человеческий капитал, здоровье и рабочие места для обеспечения устойчивости к изменению климата в будущем.
- Климатическая инициатива "Бакинская гармония" для фермеров.
- Инициатива COP29 по сокращению метана из органических отходов:
- Партнерство в области многосекторальных действий для устойчивых к изменению климата и здоровых городов:
- Инициатива COP29 по активизации действий в сфере туризма.
- Инициатива COP29 по климатическим действиям в области охраны водных ресурсов.
- Бакинская глобальная платформа прозрачности в области климата.
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