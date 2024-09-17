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Председательство COP29 заявило о запуске новых инициатив в "Программы действий"

Председательство COP29 заявило о запуске новых инициатив в "Программы действий" Председательство COP29 сегодня заявило о запуске новых инициатив в рамках своей "Программы действий".
COP29
17 сентября 2024 г. 10:20
Председательство COP29 заявило о запуске новых инициатив в Программы действий

Председательство COP29 сегодня заявило о запуске новых инициатив в рамках своей "Программы действий".

Об этом Report, президент COP29 Мухтар Бабаев направил письмо правительствам стран-участниц COP29 и заинтересованным сторонам, в котором изложил детали инициатив, целью которых является ускорение прогресса в области климатических действий.

В письме Мухтар Бабаев призвал заинтересованные стороны поддержать реализацию инициатив председательства COP29 для повышения амбициозности и активизации климатических действий.

"COP29 станет первой глобальной климатической конференцией, проводимой на Южном Кавказе, и для нас большая честь представлять наш регион миру. Последствия изменения климата выражаются по разному: мы сталкиваемся с экстремальной жарой, дефицитом воды и снижением уровня Каспийского моря, что оказывает непосредственное влияние на нашу жизнь. Но мы также имеем возможности для решения этих проблем, такие как богатый потенциал ветровой и солнечной энергии", - написал в своем письме Мухтар Бабаев.

Инициативы включают:

- Фонд финансирования климатических мер.

- Бакинская инициатива по диалогу в области климатического финансирования, инвестиций и торговли.

- Обязательство COP29 по созданию зеленых энергетических зон и коридоров.

- Обязательство COP29 по экологичному хранению энергии.

- Инициатива "Чистый водород".

- Призыв к перемирию COP.

- Инициатива COP29 по зеленым цифровым действиям.

- Инвестирование в человеческий капитал, здоровье и рабочие места для обеспечения устойчивости к изменению климата в будущем.

- Климатическая инициатива "Бакинская гармония" для фермеров.

- Инициатива COP29 по сокращению метана из органических отходов:

- Партнерство в области многосекторальных действий для устойчивых к изменению климата и здоровых городов:

- Инициатива COP29 по активизации действий в сфере туризма.

- Инициатива COP29 по климатическим действиям в области охраны водных ресурсов.

- Бакинская глобальная платформа прозрачности в области климата.

Новость дополняется

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Версия на английском языке COP29 launches initiatives to accelerate climate action
Версия на азербайджанском языке COP29 qlobal diqqəti cəmləşdirmək və iqlim fəaliyyətini sürətləndirmək üçün təşəbbüslərə başlayıb

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