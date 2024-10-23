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Председательство COP29 провело встречу с представителями Многосторонних банков развития

Председательство COP29 провело встречу с представителями Многосторонних банков развития Команда Председательства COP29 во главе с ведущим переговорщиком Ялчыном Рафиевым провела координационное совещание с многосторонними банками развития (МБР) на полях ежегодных собраний Всемирного банка (ВБ) и Международного валютного фонда (МВФ).
COP29
23 октября 2024 г. 22:50
Председательство COP29 провело встречу с представителями Многосторонних банков развития

Команда Председательства COP29 во главе с ведущим переговорщиком Ялчыном Рафиевым провела координационное совещание с многосторонними банками развития (МБР) на полях ежегодных собраний Всемирного банка (ВБ) и Международного валютного фонда (МВФ).

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба COP29 в соцсети Х.

На встрече, в которой в гибридном формате приняли участие все МБР, обсуждалась важность тесной координации для продвижения ключевых приоритетов и были подчеркнуты положительные результаты текущего сотрудничества в преддверии COP29 в ноябре.

Напомним, что ранее назначенный президент СОР29 Мухтар Бабаев встретился с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой и старшим управляющим директором по политике развития и партнерству ВБ Акселем ван Тротсенбургом.

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Версия на азербайджанском языке ФотоCOP29 çərçivəsində Çoxtərəfli İnkişaf Banklarının nümayəndələri ilə görüş keçirilib

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