Председательство COP29 провело встречу с представителями Многосторонних банков развития

Команда Председательства COP29 во главе с ведущим переговорщиком Ялчыном Рафиевым провела координационное совещание с многосторонними банками развития (МБР) на полях ежегодных собраний Всемирного банка (ВБ) и Международного валютного фонда (МВФ).

Команда Председательства COP29 во главе с ведущим переговорщиком Ялчыном Рафиевым провела координационное совещание с многосторонними банками развития (МБР) на полях ежегодных собраний Всемирного банка (ВБ) и Международного валютного фонда (МВФ).

Как передает Report , об этом сообщила пресс-служба COP29 в соцсети Х.

На встрече, в которой в гибридном формате приняли участие все МБР, обсуждалась важность тесной координации для продвижения ключевых приоритетов и были подчеркнуты положительные результаты текущего сотрудничества в преддверии COP29 в ноябре.

Напомним, что ранее назначенный президент СОР29 Мухтар Бабаев встретился с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой и старшим управляющим директором по политике развития и партнерству ВБ Акселем ван Тротсенбургом.