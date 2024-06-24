О нас

Председательство COP29 принимает участие на климатической неделе в Лондоне

Председательство COP29 принимает участие на климатической неделе в Лондоне Председательство COP29 принимает участие на климатической неделе в Лондоне.
COP29
24 июня 2024 г. 14:07
Председательство COP29 принимает участие на климатической неделе в Лондоне

Председательство COP29 принимает участие на климатической неделе в Лондоне.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице COP29 в социальной сети "Х".

"Выражаем благодарность Лорд-мэру Лондона за приглашение на климатическую неделю в Лондоне. Мы с нетерпением ожидаем продуктивной недели, работая вместе ради создания более зеленого мира", - говорится в публикации.

29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) пройдет в Баку в ноябре этого года. Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря 2023 года. В рамках мероприятия столица Азербайджана примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоCOP29 sədrliyi Londonda iqlim həftəsində iştirak edir
Версия на английском языке ФотоCOP29 presidency taking part in climate week in London

Другие новости из категории

Азербайджан был представлен на Конференции ОБСЕ высокого уровня по изменению климата
Азербайджан был представлен на Конференции ОБСЕ высокого уровня по изменению климата
24 июня 2024 г. 00:47
В рамках COP29 для туристов будет организовано посещение национальных парков
В рамках COP29 для туристов будет организовано посещение национальных парков
22 июня 2024 г. 17:10
Развитие рынка зеленых финансов и таксономии - приоритеты Казахстана на COP29 в Азербайджане
Развитие рынка зеленых финансов и таксономии - приоритеты Казахстана на COP29 в Азербайджане
22 июня 2024 г. 15:45
COP 29: Марафон переговоров по климату набирает обороты
COP 29: Марафон переговоров по климату набирает обороты
22 июня 2024 г. 12:41
Второй диалог высокого уровня МЭА – COP29 состоится в Лондоне
Второй диалог высокого уровня "МЭА – COP29" состоится в Лондоне
21 июня 2024 г. 16:37
Вахид Гаджиев: Зангилан полностью обеспечивается электроэнергией за счет созданной здесь инфраструктуры
Вахид Гаджиев: Зангилан полностью обеспечивается электроэнергией за счет созданной здесь инфраструктуры
21 июня 2024 г. 15:14
Парвана Велиева: Мы призываем к созданию здоровой экосистемы в регионе в рамках подготовки к COP29
Парвана Велиева: Мы призываем к созданию здоровой экосистемы в регионе в рамках подготовки к COP29
21 июня 2024 г. 13:32
Фаиг Муталлимов: COP29 поспособствует укреплению сотрудничества в борьбе с изменением климата
Фаиг Муталлимов: COP29 поспособствует укреплению сотрудничества в борьбе с изменением климата
21 июня 2024 г. 12:41
Глава МИД Азербайджана проинформировал комиссара ЕС о подготовке к COP29
ФотоГлава МИД Азербайджана проинформировал комиссара ЕС о подготовке к COP29
20 июня 2024 г. 20:17
Представитель ВОЗ: COP29 - важное событие в плане принятия глобальных решений
Представитель ВОЗ: COP29 - важное событие в плане принятия глобальных решений
20 июня 2024 г. 17:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi