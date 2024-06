Председательство COP29 принимает участие на климатической неделе в Лондоне.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице COP29 в социальной сети "Х".

"Выражаем благодарность Лорд-мэру Лондона за приглашение на климатическую неделю в Лондоне. Мы с нетерпением ожидаем продуктивной недели, работая вместе ради создания более зеленого мира", - говорится в публикации.

29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) пройдет в Баку в ноябре этого года. Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря 2023 года. В рамках мероприятия столица Азербайджана примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.