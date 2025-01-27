Председательство COP29 примет участие в энергетическом саммите "Миссия 300 Африки".
Об этом сообщает Report со ссылкой на публикация председательства в соцсети "Х".
"Председательство COP29 признает, что активное участие правительств африканских стран имело решающее значение для коллективного успеха на конференции в Баку, и присутствие на этом важном мероприятии свидетельствует о постоянной приверженности Азербайджана отстаиванию интересов Африки на мировой арене", - говорится в публикации.
The COP29 Presidency is honoured to be in Tanzania for the Mission 300 Africa Energy Summit. The COP29 Presidency recognises that the active engagement of African governments was critical to collective success at COP29 and attendance at this important event signals Azerbaijan’s… pic.twitter.com/pTZwk8IOCy