Председательство COP29 примет участие в энергетическом саммите "Миссия 300 Африки".

Об этом сообщает Report со ссылкой на публикация председательства в соцсети "Х".

"Председательство COP29 признает, что активное участие правительств африканских стран имело решающее значение для коллективного успеха на конференции в Баку, и присутствие на этом важном мероприятии свидетельствует о постоянной приверженности Азербайджана отстаиванию интересов Африки на мировой арене", - говорится в публикации.