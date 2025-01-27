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Председательство COP29 примет участие в энергетическом саммите "Миссия 300 Африки"

Председательство COP29 примет участие в энергетическом саммите "Миссия 300 Африки" Председательство COP29 примет участие в энергетическом саммите "Миссия 300 Африки".
COP29
27 января 2025 г. 17:06
Председательство COP29 примет участие в энергетическом саммите Миссия 300 Африки

Председательство COP29 примет участие в энергетическом саммите "Миссия 300 Африки".

Об этом сообщает Report со ссылкой на публикация председательства в соцсети "Х".

"Председательство COP29 признает, что активное участие правительств африканских стран имело решающее значение для коллективного успеха на конференции в Баку, и присутствие на этом важном мероприятии свидетельствует о постоянной приверженности Азербайджана отстаиванию интересов Африки на мировой арене", - говорится в публикации.

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Версия на азербайджанском языке COP29 Sədrliyi Afrika Enerji Sammitində iştirak edəcək
Версия на английском языке COP29 Presidency to participate in Mission 300 Africa Energy Summit

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